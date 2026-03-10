川普伊朗戰爭成本曝！2天燒逾1800億元 掉3架F-15加7美軍陣亡

華盛頓郵報報導，美軍2月28日起展開代號「史詩怒火」行動攻打伊朗，頭兩天便耗費總額達56億美元彈藥（約台幣1804億元），引發國會議員關切美軍正快速消耗最先進、稀少的武器庫存。川普政府官員9日向國會送交這筆估算，預計本周將提出追加國防預算案，規模可能達到數百億美元。

另據官方公布資訊，目前美軍在伊朗戰爭中已耗損3架F-15戰機，專家估計每架造價約1億美元，推估總額約3億美元（約96.6億台幣）；且已有共7名美軍士兵陣亡。

面對外界關注武器庫存，五角大廈強調，美軍仍具備執行總統交付任務所需資源。美國防長赫塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩則表示，隨著美以部隊掌握伊朗上空制空權並向內陸推進，作戰將逐步減少使用昂貴的精準彈藥，轉向庫存較充足的雷射導引炸彈。

官員指，56億美元彈藥耗損顯示，在美軍改變戰術之前，對伊朗的空襲成本其實相當高。

華府智庫戰略暨國際研究中心專家坎西恩（Mark Cancian）表示，轉向使用這些成本較低的短程彈藥後，每次打擊的價格將大幅下降，某些情況可從每發動輒數百萬美元，降至不到10萬美元。

隨著武器庫存快速消耗，美軍正從印太等地調動防空資產支援中東。官員指出，五角大廈已將部署南韓的部分終端高空防衛系統（THAAD）裝備調往中東，並調撥愛國者攔截彈強化防禦，但強調這屬預防部署，並非中東已出現武器短缺。

國會議員長期憂心，若美中爆發衝突，五角大廈有限的高階武器庫存恐成掣肘。

坎西恩說：「你發射越多終端高空防衛系統和愛國者，印太地區與烏克蘭承擔的風險就越高。」

華郵報導提到，分析人士指出，伊朗反擊的精密程度出乎預期，甚至一度能鎖定並壓制美以防空系統的雷達與指揮控制設施。另有消息指出，俄羅斯正向伊朗提供情報，協助提升攻擊美軍的準確度，以彌補戰場損失。