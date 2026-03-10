快訊

川普與G7為伊戰與石油解套 油價下跌美股反彈

中央社／ 紐約9日專電

油價今天仍是國際金融市場關注重點。美國總統川普接受媒體訪問指伊朗戰事近尾聲．七大工業國集團（G7）明天可能確定釋出石油儲備，每桶突破100美元的原油價格回落至90美元以下，美股也一掃過去一週頹勢出現反彈。

財經新聞網站CNBC報導，G7能源部長計畫10日召開視訊會議，討論因應伊朗戰事波灣國家原油供應短缺，可能釋出石油儲備。G7財政部長今天先行舉行視訊會議討論相同議題，會中未做最後決定。

消息影響油價走勢，已突破每桶百元心理關卡的原油現貨及期貨價格應聲走低。

美國西德州中級原油（West Texas Intermediatecrude，WTI）每桶由美東時間9日凌晨最高飆至約116美元，至下午4時回落至約85美元。國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）由最高117美元跌至90美元。布蘭特期貨5月與6月到期合約交易價，分別跌至91.26美元與86.65美元。

川普（Donald Trump）在哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞訪問表示，相信戰事已近完成，伊朗沒有海軍、通訊與空軍，只見零星飛彈攻擊，境內無人機與無人機工廠均被摧毀。從軍事角度來看，伊朗空無一物已無戰力。

川普公開表示伊朗戰事接近結束，正面消息同樣影響美股。

道瓊工業指數9日漲0.50%，收報47740.80點。標準普爾500、那斯達克綜合指數漲幅0.83%、1.38%，分別以6795.99點、22695.95點作收。

中東戰爭局勢可能緩和，晶片類股普遍上揚。輝達（Nvidia）漲2.72%，收報182.65美元。超微（AMD）大漲5.33%，收202.68美元。台積電ADR漲2.89%，以348.70美元作收。甲骨文（Oracle）下跌0.90%，收151.56美元。

美國是主要能源輸出國，國內市場供應無虞，但國際漲幅仍影響國內油價。美國汽車用油價格在伊朗戰事前普遍低於每加侖3美元，9日平均價格約在3.45至3.48美元間．漲幅約為15%至16%，可能美國經濟與通膨，對川普政府造成壓力。

中東戰爭衝擊全球經濟 油價、股市與航運情勢一覽

美國總統川普今天受訪時說，美國與以色列對伊朗的戰爭「差不多」要結束。油價聞訊下跌，美股上漲

川普戰事說法反覆！華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

亞股強彈日股大漲千點 韓股猛飆6% 期貨急漲又觸發暫停交易機制

由於美國總統川普暗示伊朗戰爭可能即將結束，市場的風險情緒回升，消息帶動美股大盤在周一（9日）尾盤最後一小時反彈上漲，亞股今天開盤後也大力反彈，日股漲逾3%，韓股勁揚超過5%，韓國交易所一度暫停程式化交易，以緩和市場急漲走勢。

Anthropic提告反擊 要求五角大廈撤黑名單認定

美國五角大廈和AI公司Anthropic間的軍事倫理衝突持續延燒。Anthropic今天就五角大廈將其列入黑名單的決定向...

對伊朗戰爭很快就會結束？ 美債因川普談話由跌轉漲

美國公債周一（9日）在紐約尾盤交易中上漲，因美國總統川普暗示與伊朗的戰爭可能很快結束。美債由跌轉漲，結束全球債券市場周一動盪的一天。

嚴控成本、併購綜效顯現：HPE調升財測 AI伺服器積壓訂單達 50 億美元

慧與科技（HPE）本季營收展望優於分析師預期，可見這家電腦硬體和儲存裝置供應商持續受惠於市場對 AI相關硬體強勁的需求。受此消息激勵，慧與周一盤後股價上漲2.1%。

