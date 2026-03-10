快訊

Anthropic提告反擊 要求五角大廈撤黑名單認定

中央社／ 舊金山9日專電
Anthropic。路透
美國五角大廈和AI公司Anthropic間的軍事倫理衝突持續延燒。Anthropic今天就五角大廈將其列入黑名單的決定向法院提起訴訟，請求法院撤銷「供應鏈風險」之認定。訴狀指出，相關措施危及公司數億美元的營收。

總部位於舊金山的人工智慧（AI）新創公司Anthropic今天在提交給加州北區聯邦地方法院的訴狀中表示，政府相關行動「前所未見而且違法」，正在對Anthropic造成不可挽回的傷害。

美國媒體CNBC報導，Anthropic與川普（DonaldTrump）政府在過去兩週衝突急遽升溫，雙方爭議焦點，在於Anthropic的AI模型能否、及如何被用於戰場及其他用途。

在衝突公開升溫之前，Anthropic是多個美國政府機構的早期合作夥伴，當時政府正試圖利用最先進的AI技術，快速升級其系統與能力。

Anthropic堅持在技術中加入防護機制，但戰爭部則認為這些限制過於極端。

Anthropic上週證實，公司已被正式認定為「供應鏈風險」企業。CNBC報導指出，這是一項極為罕見的措施，過去通常只針對外國敵對勢力；此決定要求國防供應商與承包商必須證明，在與五角大廈合作的案件中沒有使用Anthropic的模型Claude。

Anthropic試圖推翻聯邦政府將其列入黑名單、認定其為「供應鏈風險」企業的決定。

訴狀並指出，Anthropic與聯邦政府的合約已經陸續遭到取消；目前及未來與民間企業的合約也陷入不確定性，短期內恐危及數億美元的營收。

此外，訴狀表示，除了這些直接的經濟損失，政府行動還損害公司聲譽，並侵犯其受美國憲法第一修正案保障的言論自由。若沒有司法救濟，這些傷害在未來數週與數月只會持續擴大。

Anthropic已請求法院撤銷「供應鏈風險」企業之認定，並在案件審理期間暫緩執行相關措施。公司也已在華盛頓特區的美國聯邦上訴法院另外提出申請，要求對戰爭部的決定進行正式審查。

人工智慧

