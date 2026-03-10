快訊

川普稱伊朗戰爭「很快」結束！ 他預測油價走低

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周一表示，對伊朗的軍事行動已取得「重大進展」，戰事將「很快」結束。美聯社
美國總統川普周一表示，對伊朗的軍事行動已取得「重大進展」，戰事將「很快」結束。美聯社

美國總統川普周一（9日）在佛州多拉（Doral）舉行記者會表示，美國對伊朗的軍事行動已取得「重大進展」，戰事將「很快」結束，但同時強調軍事行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。

川普表示，美軍正「朝完成軍事目標取得重大進展」，甚至有人認為「這些目標幾乎已經完成」。他稱，美方已掌握伊朗境內所有製造無人機的設施，並正「一個接一個」加以摧毀。

川普透露，截至目前，美軍已打擊超過5,000個伊朗目標，並稱伊朗飛彈能力已降至原本的10%，無人機發射量也減少約83%。他並誇稱，美軍「已摧毀伊朗海軍、空軍與防空系統」，若有需要，「一天之內就能摧毀剩餘所有目標」。

對於戰事時程，川普表示，美軍進度「大幅領先原定時間表」。當被問到戰事是否會在本周內結束時，他回答：「不會，但我認為很快，非常快。」

川普強調，一旦軍事行動結束，伊朗將在很長一段時間內不再具備對美國、以色列及其區域盟友構成威脅的武器能力。但他同時表示，美國與以色列仍有進一步行動要完成，「我們在很多方面已經贏了，但贏得還不夠」。

他指出，若伊朗干擾石油供應，美軍將以「更強烈的程度」轟炸更多重要目標，包括電力等關鍵基礎設施。

川普預測，隨著戰事推進，國際油價將回落。他表示，上周末油價因市場恐慌一度飆破每桶100美元，「是因為這場軍事行動把油價人為推高」。隨著美軍削弱伊朗軍事能力，全球石油供應長期將更加安全。若伊朗試圖阻斷石油供應，美國將「以更強力方式」打擊對方，確保能源市場穩定。

隨著戰事可能降溫的訊號浮現，國際油價震盪回落，西德州原油期貨跌破每桶90美元，布蘭特原油也跌破100美元。

川普對伊朗選擇穆吉塔巴接任最高領袖表示「失望」，認為這項選擇可能讓伊朗「繼續走同樣的路」。他表示，希望未來伊朗領導人「能為國家帶來和平」。當被問及穆吉塔巴是否成為美方打擊目標時，川普兩度拒絕回答，僅表示這樣的說法「並不恰當」。

川普也透露，他周一與俄羅斯總統普丁通話，討論中東局勢與烏克蘭戰爭，並表示普丁「希望能提供幫助」。

另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，任何阿拉伯或歐洲國家若驅逐美國與以色列大使，將可自周二起「自由通行」荷莫茲海峽。這條戰略水道平時承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，目前已有數百艘船舶在海峽兩端等待局勢明朗。

中東戰爭衝擊全球經濟 油價、股市與航運情勢一覽

美國總統川普今天受訪時說，美國與以色列對伊朗的戰爭「差不多」要結束。油價聞訊下跌，美股上漲

川普戰事說法反覆！華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

亞股強彈日股大漲千點 韓股猛飆6% 期貨急漲又觸發暫停交易機制

由於美國總統川普暗示伊朗戰爭可能即將結束，市場的風險情緒回升，消息帶動美股大盤在周一（9日）尾盤最後一小時反彈上漲，亞股今天開盤後也大力反彈，日股漲逾3%，韓股勁揚超過5%，韓國交易所一度暫停程式化交易，以緩和市場急漲走勢。

Anthropic提告反擊 要求五角大廈撤黑名單認定

美國五角大廈和AI公司Anthropic間的軍事倫理衝突持續延燒。Anthropic今天就五角大廈將其列入黑名單的決定向...

對伊朗戰爭很快就會結束？ 美債因川普談話由跌轉漲

美國公債周一（9日）在紐約尾盤交易中上漲，因美國總統川普暗示與伊朗的戰爭可能很快結束。美債由跌轉漲，結束全球債券市場周一動盪的一天。

嚴控成本、併購綜效顯現：HPE調升財測 AI伺服器積壓訂單達 50 億美元

慧與科技（HPE）本季營收展望優於分析師預期，可見這家電腦硬體和儲存裝置供應商持續受惠於市場對 AI相關硬體強勁的需求。受此消息激勵，慧與周一盤後股價上漲2.1%。

