川普稱伊朗戰爭「很快」結束！ 他預測油價走低

美國總統川普周一（9日）在佛州多拉（Doral）舉行記者會表示，美國對伊朗的軍事行動已取得「重大進展」，戰事將「很快」結束，但同時強調軍事行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。

川普表示，美軍正「朝完成軍事目標取得重大進展」，甚至有人認為「這些目標幾乎已經完成」。他稱，美方已掌握伊朗境內所有製造無人機的設施，並正「一個接一個」加以摧毀。

川普透露，截至目前，美軍已打擊超過5,000個伊朗目標，並稱伊朗飛彈能力已降至原本的10%，無人機發射量也減少約83%。他並誇稱，美軍「已摧毀伊朗海軍、空軍與防空系統」，若有需要，「一天之內就能摧毀剩餘所有目標」。

對於戰事時程，川普表示，美軍進度「大幅領先原定時間表」。當被問到戰事是否會在本周內結束時，他回答：「不會，但我認為很快，非常快。」

川普強調，一旦軍事行動結束，伊朗將在很長一段時間內不再具備對美國、以色列及其區域盟友構成威脅的武器能力。但他同時表示，美國與以色列仍有進一步行動要完成，「我們在很多方面已經贏了，但贏得還不夠」。

他指出，若伊朗干擾石油供應，美軍將以「更強烈的程度」轟炸更多重要目標，包括電力等關鍵基礎設施。

川普預測，隨著戰事推進，國際油價將回落。他表示，上周末油價因市場恐慌一度飆破每桶100美元，「是因為這場軍事行動把油價人為推高」。隨著美軍削弱伊朗軍事能力，全球石油供應長期將更加安全。若伊朗試圖阻斷石油供應，美國將「以更強力方式」打擊對方，確保能源市場穩定。

隨著戰事可能降溫的訊號浮現，國際油價震盪回落，西德州原油期貨跌破每桶90美元，布蘭特原油也跌破100美元。

川普對伊朗選擇穆吉塔巴接任最高領袖表示「失望」，認為這項選擇可能讓伊朗「繼續走同樣的路」。他表示，希望未來伊朗領導人「能為國家帶來和平」。當被問及穆吉塔巴是否成為美方打擊目標時，川普兩度拒絕回答，僅表示這樣的說法「並不恰當」。

川普也透露，他周一與俄羅斯總統普丁通話，討論中東局勢與烏克蘭戰爭，並表示普丁「希望能提供幫助」。

另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，任何阿拉伯或歐洲國家若驅逐美國與以色列大使，將可自周二起「自由通行」荷莫茲海峽。這條戰略水道平時承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，目前已有數百艘船舶在海峽兩端等待局勢明朗。