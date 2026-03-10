快訊

川普喊戰爭差不多結束！台積電ADR隨費半反彈2.9% 較台北交易溢價拉大為22.9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一勁揚2.9%，收在348.70美元，較台北交易溢價拉大為22.9%。

美國股市周一上演了戲劇性逆轉行情，三大指數在尾盤奮力拉升收紅。美國總統川普預告美以對伊朗的戰爭可能即將結束，帶動大盤在尾盤最後一小時反彈。

道瓊工業指數上漲 239.25 點，漲幅 0.50%，收在 47,740.80 點。標普 500 指數上漲 55.97 點，漲幅0.83%，收在 6,795.99 點。那斯達克指數上漲 308.27 點，漲幅 1.38%，收在 22,695.95 點。

科技股領漲，費城半導體指數強勁反彈3.9%。博通（Broadcom）和輝達（NVIDIA）各漲4.6%和2.7%。

台灣加權股價指數周一崩跌 1,489.12點，跌幅4.4%，收在32,110.42點。台積電（2330）跌4.2%，收在1,810元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,224.22 +2.89 1,810.00 22.88

日月光投控 ASX US 345.40 +2.56 320.00 7.94

聯電 UMC US 62.06 +1.35 59.70 3.96

中華電信 CHT US 137.65 +0.56 136.00 1.21

聯電 日月光投控 美國

中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

美伊戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價指標布倫特原油四年來首度衝破每桶一百美元，反映市場對能源供應受阻憂慮加劇。美國總統川普八日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

石油吃緊…日擬釋油計畫 韓查哄抬油價

日本經濟新聞九日報導，中東原油運輸要道荷莫茲海峽遭實質封鎖後，日本經濟產業省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作。韓媒也報導，南韓總統李在明九日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等。七大工業國集團（Ｇ７）財長九日磋商在國際能源總署（ＩＥＡ）協調下聯合釋出石油儲備，但會後尚無共識。

油價大怒神！WTI重挫10% 川普宣布戰爭快結束 考慮解除制裁穩油市

國際油價今天（10日）開盤後大跌，西德州原油期貨一度暴跌10%，原因是美國總統川普表示伊朗戰爭很快就會結束，而且他的政府正解除對部分國家的制裁，以穩定石油市場，消息帶動油價逆轉前一天飆高的走勢，轉為下跌。

