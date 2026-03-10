川普喊戰爭差不多結束！台積電ADR隨費半反彈2.9% 較台北交易溢價拉大為22.9%

台積電ADR周一勁揚2.9%，收在348.70美元，較台北交易溢價拉大為22.9%。

美國股市周一上演了戲劇性逆轉行情，三大指數在尾盤奮力拉升收紅。美國總統川普預告美以對伊朗的戰爭可能即將結束，帶動大盤在尾盤最後一小時反彈。

道瓊工業指數上漲 239.25 點，漲幅 0.50%，收在 47,740.80 點。標普 500 指數上漲 55.97 點，漲幅0.83%，收在 6,795.99 點。那斯達克指數上漲 308.27 點，漲幅 1.38%，收在 22,695.95 點。

科技股領漲，費城半導體指數強勁反彈3.9%。博通（Broadcom）和輝達（NVIDIA）各漲4.6%和2.7%。

台灣加權股價指數周一崩跌 1,489.12點，跌幅4.4%，收在32,110.42點。台積電（2330）跌4.2%，收在1,810元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,224.22 +2.89 1,810.00 22.88

日月光投控 ASX US 345.40 +2.56 320.00 7.94

聯電 UMC US 62.06 +1.35 59.70 3.96

中華電信 CHT US 137.65 +0.56 136.00 1.21