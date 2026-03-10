美股戲劇性逆轉 川普預告伊朗戰事即將落幕 費半強彈3.9%

美國股市周一上演了戲劇性逆轉行情，三大指數在尾盤奮力拉升收紅。美國總統川普預告美以對伊朗的戰爭可能即將結束，帶動大盤在尾盤最後一小時反彈。

道瓊工業指數上漲 239.25 點，漲幅 0.50%，收在 47,740.80 點。標普 500 指數上漲 55.97 點，漲幅0.83%，收在 6,795.99 點。那斯達克指數上漲 308.27 點，漲幅 1.38%，收在 22,695.95 點。

科技股領漲，費城半導體指數強勁反彈3.9%，台積電ADR反彈2.9%。博通（Broadcom）和輝達（NVIDIA）各漲4.6%和2.7%。

美股盤中一度因油價衝擊和通膨恐慌急殺，但尾盤風向逆轉。川普表示，美伊衝突的軍事行動進度「遠快於」原先預期的四到五周，暗示戰爭可能接近尾聲。加上消息指出政府考慮放鬆對俄羅斯的石油制裁，緩解原油市場的供給焦慮，推動能源價格從高點回落。

儘管市場反彈，投資人仍擔憂上周不及預期的就業數據，加上能源成本飆升，恐引發停滯性通膨，將使聯準會（Fed）在抑制通膨與支持經濟增長之間陷入兩難。根據芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，金融市場目前普遍預期聯準會在上半年會維持利率不變。

盈透證券（Interactive Brokers）策略師 Steve Sosnick 指出，市場目前處於「恐懼」和「貪婪」的拉鋸戰中。雖然現實層面的油價上漲和經濟成長疑慮引發恐慌，但「錯失恐懼症」（FOMO）情緒支撐了逢低買盤，防止了市場出現災難性跌幅。

Hims & Hers Health 股價狂飆 41%，創下單日最大漲幅。市場傳出諾和諾德（Novo Nordisk）計畫在該平台上銷售減肥藥，解決了雙方先前的公開爭議。