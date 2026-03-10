川普暗示伊朗戰爭可能快結束 華爾街股市收漲

蘋果去年推出的Apple Watch Ultra 3採用了新的3D列印技術，是該公司首款3D列印產品，並幫助該公司大幅省下了原物料和成本。據了解，蘋果如今正致力於擴大這項技術應用在其產品製造上，只要再克服一項挑戰，未來這項技術甚至可用來生產iPhone。

