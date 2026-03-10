快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

聽新聞
0:00 / 0:00

川普暗示伊朗戰爭可能快結束 華爾街股市收漲

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）稍早受訪說，向伊朗發起的戰爭「已經打得差不多」，投資人期盼這場戰事可能接近結束，使華爾街股市今天止跌回升，4大指數終場收漲。

道瓊工業指數揚升239.25點或0.50%，收47740.80點。

標準普爾500指數上揚55.97點或0.83%，收6795.99點。

那斯達克指數攀漲308.27點或1.38%，收22695.95點。

費城半導體指數勁揚295.66點或3.93%，收7810.40點。

川普 投資人 華爾街

延伸閱讀

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

台股重摔1489點史上第4慘 台積電跌80元高價股疲軟

台指期夜盤跌千點、美股期貨挫 投顧：台股逢壓

石油出不了荷莫茲海峽 中東戰火波及全球經濟

相關新聞

中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

美伊戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價指標布倫特原油四年來首度衝破每桶一百美元，反映市場對能源供應受阻憂慮加劇。美國總統川普八日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

石油吃緊…日擬釋油計畫 韓查哄抬油價

日本經濟新聞九日報導，中東原油運輸要道荷莫茲海峽遭實質封鎖後，日本經濟產業省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作。韓媒也報導，南韓總統李在明九日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等。七大工業國集團（Ｇ７）財長九日磋商在國際能源總署（ＩＥＡ）協調下聯合釋出石油儲備，但會後尚無共識。

美伊戰火延燒油價衝破100美元 G7對釋出石油儲備無共識

美伊衝突使得荷莫茲海峽幾乎關閉，眾多中東主要產油國因而減產，國際油價應聲飆漲，9日衝破每桶100美元，為2022年來首見，漲幅一度高達三成，傳出七大工業國集團（G7）為此擬討論聯合釋放石油儲備。

外媒：最糟情境 油價恐飆200美元

伊朗戰火延燒，國際油價未來會漲到多高，要看輸運全球約20%石油的荷莫茲海峽何時能恢復航運暢通。外媒分析指出，在最糟情境下，油價飆上200美元，不再是難以想像的事。

3D 列印iPhone 可能成真

蘋果去年推出的Apple Watch Ultra 3採用了新的3D列印技術，是該公司首款3D列印產品，並幫助該公司大幅省下了原物料和成本。據了解，蘋果如今正致力於擴大這項技術應用在其產品製造上，只要再克服一項挑戰，未來這項技術甚至可用來生產iPhone。

日釋儲備油 韓訂價格上限

日媒報導，荷莫茲海峽實質遭封鎖後，日本經產省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作，日相高市早苗也說，將考慮採取包含抑制汽油價格在內的措施。南韓總統李在明9日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通抬高油價等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。