川普暗示伊朗戰爭可能快結束 華爾街股市收漲
美國總統川普（Donald Trump）稍早受訪說，向伊朗發起的戰爭「已經打得差不多」，投資人期盼這場戰事可能接近結束，使華爾街股市今天止跌回升，4大指數終場收漲。
道瓊工業指數揚升239.25點或0.50%，收47740.80點。
標準普爾500指數上揚55.97點或0.83%，收6795.99點。
那斯達克指數攀漲308.27點或1.38%，收22695.95點。
費城半導體指數勁揚295.66點或3.93%，收7810.40點。
