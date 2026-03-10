聽新聞
川普通話澳洲總理 指正處理伊朗女足隊政治庇護

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

正在澳洲參加女子亞洲盃的伊朗國家女子足球隊近日發生脫隊事件，5名隊員因在賽事期間拒唱國歌被伊朗現政權視為「叛徒」，向澳洲政府申請政治庇護；美國總統川普9日表示，他已與澳洲總理艾班尼斯通話，指艾班尼斯正在處理女子足球隊的政治庇護問題。

據了解，伊朗國家女子足球隊日前於澳洲參賽時，隊員選擇在演奏伊朗國歌時保持沈默，被伊朗政權視為「叛徒」行為，恐於歸國後面臨慘痛後果，其中已有5名隊員脫隊，向澳洲政府尋求政治庇護。

川普9日上午在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，澳洲在人權議題上正犯下可怕錯誤，指澳洲政府不該讓伊朗國家女子足球隊被強行送回伊朗，稱女子足球隊到時很有可能被伊朗政權殺害；川普呼籲澳洲總理應該給予足球隊政治庇護，稱如果澳洲政府不願意，美國會給予她們庇護。

川普9日稍晚又發文表示，他已與艾班尼斯通話，指艾班尼斯正著手處理政治庇護的問題；川普指出，5名隊員已經沒有問題，其他隊員的政治庇護則正在處理中，不過川普表示，有部分隊員還是認為她們必須返回伊朗，因為她們擔心家人的安危，憂心若她們不回國，家人恐受到傷害。

