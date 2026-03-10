石油吃緊…日擬釋油計畫 韓查哄抬油價

日本經濟新聞九日報導，中東原油運輸要道荷莫茲海峽遭實質封鎖後，日本經濟產業省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作。韓媒也報導，南韓總統李在明九日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等。七大工業國集團（Ｇ７）財長九日磋商在國際能源總署（ＩＥＡ）協調下聯合釋出石油儲備，但會後尚無共識。

日本國內共有十處國家石油儲備基地，由日本能源金屬礦物資源機構管理，另有民間儲油設施。內閣官房長官木原稔在九日記者會上表示，「尚未決定要釋出石油」。經產省官員說明，為了在決定執行時能立即應對，正展開各方面準備。

日本政府正確認石油分銷商庫存情況以及油輪航運狀態，以評估國內供需。此舉旨在應對荷莫茲海峽遭封鎖後可能面臨的長期供應挑戰。

日本原油超過九成從中東進口，絕大部分須通過荷莫茲海峽。從中東到日本的油輪運輸約需廿至廿五天，因此海峽遭封鎖供應不會立即中斷。

截至去年十二月底，日本政府與民間合計儲備可供應國內需求二五四天份原油及石油產品。二○二二年俄國入侵烏克蘭期間，日本曾與國際能源總署（ＩＥＡ）協調，釋出相當於十一至十二天需求量、共計二二五○萬桶石油。這次若國內供需極為緊迫，日本政府不排除首度單獨釋油。

此外，李在明九日上午在青瓦台召開緊急經濟會議，要求針對近來飆漲的汽油、柴油等油品，應盡快設價格上限，並強力執行。他下令嚴查煉油業者和加油站是否聯手抬價、囤油不賣或大量囤貨牟利，強調一旦違法，必須重罰。

越南政府計畫取消進口燃料關稅至四月底，設法確保能源供應穩定。印尼財政部也表示將提高燃料補貼預算額度，避免油價電價過度上漲。

七大工業國集團（Ｇ７）財長九日召開視訊會議，磋商聯合釋出石油儲備。包括美國在內，目前有三個Ｇ７成員國支持此構想。一些美國官員認為，如果各國協調聯合釋出儲備，規模約三億至四億桶較為適當，約占目前十二億桶公共儲備總量的百分之廿五至百分之卅。Ｇ７輪值主席國法國財長勒斯鳩會後表示，Ｇ７準備盡其所能穩定市場，但釋出緊急原油庫存一事尚未確定。

分析家說，美國想扭轉油價漲勢選項非常有限，除非能迅速讓荷莫茲海峽重新開放，讓石油能從波斯灣運出。

過去24小時僅一油輪穿越荷莫茲

【編譯盧思綸、記者賴錦宏／綜合報導】美以聯軍二月廿八日開轟伊朗，造成全球油氣重要航道、伊朗控制的荷莫茲海峽連續七天航運幾乎停擺。彭博九日彙整船舶追蹤資料指出，過去廿四小時僅有一艘與伊朗有關、載運燃料油的小型油輪成功穿越荷莫茲海峽。

伊朗駐北京大使法茲里昨日受訪時稱，美國只要離開，即可保證荷莫茲海峽通道安全。