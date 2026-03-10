美伊戰火延燒油價衝破100美元 G7對釋出石油儲備無共識

美伊衝突使得荷莫茲海峽幾乎關閉，眾多中東主要產油國因而減產，國際油價應聲飆漲，9日衝破每桶100美元，為2022年來首見，漲幅一度高達三成，傳出七大工業國集團（G7）為此擬討論聯合釋放石油儲備。

G7開會消息傳出後，油價漲勢隨之收斂，但法國開會後卻說，G7尚未就釋油做出決定，油價又再次蠢動。

英國金融時報（FT）在亞洲時段9日下午報導，G7財長擬和IEA署長畢羅（Fatih Birol）舉行會議，討論是否釋出戰略儲油，一些美國官員認為，聯合釋出約3億至4億桶石油儲備將是合適的規模。這樣的釋出量，約占目前12億桶石油儲備的25%至30%。

亞洲時段9日晚間，G7現任輪值主席國法國的財長勒斯鳩，在召開視訊會議討論伊朗戰爭對能源市場的影響後表示，還沒有走到協調釋放緊急石油庫存來應對伊朗戰爭的那一步。但他也說，正密切關注局勢發展，並已準備好採取必要措施穩定市場，包括動用儲備。

勒斯鳩談話後，油價漲幅再次擴大。布蘭特原油期貨上漲11%至每桶103美元，西德州中級原油期貨則漲10.9%至，報每桶100.69美元。

油價9日走勢非常震盪。盤中最多漲30%，兩大原油指標都曾衝上118美元，布蘭特觸及119.5美元，在FT報導後，漲幅又一度收斂至8%左右。法國財長表態完，油價漲幅又回到10%以上。

油價急漲，重創歐亞股市，日韓股市均下殺逾5%，歐股早盤跌至兩個月來新低。

La Financiere de l'Echiquier交易主管克魯克說：「市場預期最糟情境，賣壓關乎原油、關乎油價釀成的通膨、也關乎停滯性通膨的風險。」