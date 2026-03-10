快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

美伊戰火延燒油價衝破100美元 G7對釋出石油儲備無共識

經濟日報／ 編譯葉亭均陳苓／綜合外電
美伊衝突使得荷莫茲海峽幾乎關閉，眾多中東主要產油國因而減產，國際油價應聲飆漲，9日衝破每桶100美元，為2022年來首見，漲幅一度高達三成。路透
美伊衝突使得荷莫茲海峽幾乎關閉，眾多中東主要產油國因而減產，國際油價應聲飆漲，9日衝破每桶100美元，為2022年來首見，漲幅一度高達三成，傳出七大工業國集團（G7）為此擬討論聯合釋放石油儲備。

G7開會消息傳出後，油價漲勢隨之收斂，但法國開會後卻說，G7尚未就釋油做出決定，油價又再次蠢動。

英國金融時報（FT）在亞洲時段9日下午報導，G7財長擬和IEA署長畢羅（Fatih Birol）舉行會議，討論是否釋出戰略儲油，一些美國官員認為，聯合釋出約3億至4億桶石油儲備將是合適的規模。這樣的釋出量，約占目前12億桶石油儲備的25%至30%。

亞洲時段9日晚間，G7現任輪值主席國法國的財長勒斯鳩，在召開視訊會議討論伊朗戰爭對能源市場的影響後表示，還沒有走到協調釋放緊急石油庫存來應對伊朗戰爭的那一步。但他也說，正密切關注局勢發展，並已準備好採取必要措施穩定市場，包括動用儲備。

勒斯鳩談話後，油價漲幅再次擴大。布蘭特原油期貨上漲11%至每桶103美元，西德州中級原油期貨則漲10.9%至，報每桶100.69美元。

油價9日走勢非常震盪。盤中最多漲30%，兩大原油指標都曾衝上118美元，布蘭特觸及119.5美元，在FT報導後，漲幅又一度收斂至8%左右。法國財長表態完，油價漲幅又回到10%以上。

油價急漲，重創歐亞股市，日韓股市均下殺逾5%，歐股早盤跌至兩個月來新低。

La Financiere de l'Echiquier交易主管克魯克說：「市場預期最糟情境，賣壓關乎原油、關乎油價釀成的通膨、也關乎停滯性通膨的風險。」

石油 國際油價 G7

美伊戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價指標布倫特原油四年來首度衝破每桶一百美元，反映市場對能源供應受阻憂慮加劇。美國總統川普八日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

日本經濟新聞九日報導，中東原油運輸要道荷莫茲海峽遭實質封鎖後，日本經濟產業省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作。韓媒也報導，南韓總統李在明九日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等。七大工業國集團（Ｇ７）財長九日磋商在國際能源總署（ＩＥＡ）協調下聯合釋出石油儲備，但會後尚無共識。

美伊衝突使得荷莫茲海峽幾乎關閉，眾多中東主要產油國因而減產，國際油價應聲飆漲，9日衝破每桶100美元，為2022年來首見，漲幅一度高達三成，傳出七大工業國集團（G7）為此擬討論聯合釋放石油儲備。

蘋果去年推出的Apple Watch Ultra 3採用了新的3D列印技術,是該公司首款3D列印產品,並幫助該公司大幅省下了原物料和成本。據了解,蘋果如今正致力於擴大這項技術應用在其產品製造上,只要再克服一項挑戰,未來這項技術甚至可用來生產iPhone。

日媒報導，荷莫茲海峽實質遭封鎖後，日本經產省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作，日相高市早苗也說，將考慮採取包含抑制汽油價格在內的措施。南韓總統李在明9日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通抬高油價等。

