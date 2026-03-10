美元避險光芒再現 金價跌

隨著中東衝突進入第二周，美元兌主要貨幣全面走揚，避險光芒再現。黃金則在強勢美元與利率前景憂慮的雙重壓力下回落。

黃金現貨價9日一度重挫約2.5%，跌破每英兩5,050美元，隨後跌幅收斂至挫1.5%，報每英兩5,093美元。其他貴金屬同步走低。

分析指出，金價下跌並非避險需求消失，主要源於兩大因素。首先，美以與伊朗的衝突未見緩和跡象，波灣地區主要產油國已削減產出，帶動原油價格飆升，加劇美國國內的通膨擔憂，使投資人下調對美國聯準會（Fed）降息的押注。市場目前已將聯準會首次降息的時間預期由7月延至9月，甚至有部分選擇權交易員押注今年可能不降息。較高利率與美元升值，通常不利於不孳息資產如黃金等貴金屬。

其次，美元成為本輪動盪中最受追捧的避險資產。追蹤美元兌一籃子六種貨幣的DXY美元指數，9日上升0.4%至99.36，延續上周1.4%的升勢。美元兌所有主要貨幣均走強，其中瑞典克朗、澳幣與歐元在十國集團（G10）貨幣中跌幅居前，新興市場貨幣中則以南非蘭德貶幅最大。

市場人士指出，美元在地緣政治動盪中仍被視為「終極避風港」。金融服務公司Ebury市場策略主管萊恩（Matthew Ryan）表示，美元兼具高度流動性與避險地位，加上油價飆升帶動通膨預期，「只要戰事持續，看不到立即結束的跡象，美元就有繼續上行的空間」。

澳盛銀行策略師表示，市場需為短期油價上行與風險規避情緒升溫做好準備。在這樣的環境下，能源依賴度較高的經濟體可能承受更大壓力，而美元則可能繼續受益。

臺銀昨天也發出本周展望報告分析，技術面來看，金價仍守在中長期上升趨勢之上，多頭結構未破，5,000美元為重要支撐區，守穩有利震盪築底。