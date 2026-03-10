日釋儲備油 韓訂價格上限

快訊

日媒報導，荷莫茲海峽實質遭封鎖後，日本經產省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作，日相高市早苗也說，將考慮採取包含抑制汽油價格在內的措施。南韓總統李在明9日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通抬高油價等。

緬甸軍政府日前實施了車輛油料配給制，泰國則暫停了部分燃料出口。菲律賓已指示政府機關午休時關閉電腦，並將冷氣溫度設定約攝氏24度以上。

由於中東戰事不斷升級，越南將取消燃料進口關稅，並簡化國營越南石油與天然氣集團（PetroVietnam）買賣原油及石油產品的流程。越南政府表示，目前國內供應基本獲得保障，但同時警告若衝突持續至4月，市場可能會面臨更多困難。同時，政府還尋求優先保障本地煉油廠的原油供應，以滿足國內需求，並要求工貿部採取積極措施，確保充足的供應。

英國首相施凱爾則提出了協助英國家庭應對飆升能源帳單的可能性。義大利總理梅洛尼也計劃快速推進一項新的法令，以應對中東戰爭導致的能源價格飆升。目前尚不清楚是否會包含對能源公司徵收暴利稅的措施。

另據彭博引述知情人士報導，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯已透過一系列罕見的標售方式，向市場提供及時交付的原油，目前向市場提供原油有三種品級，分別為阿拉伯特輕原油、阿拉伯重質原油、阿拉伯輕原油。知情人士說，近日供應量約為460萬桶。

日媒報導，荷莫茲海峽實質遭封鎖後，日本經產省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作，日相高市早苗也說，將考慮採取包含抑制汽油價格在內的措施。南韓總統李在明9日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通抬高油價等。

