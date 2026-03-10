外媒：最糟情境 油價恐飆200美元

伊朗戰火延燒，國際油價未來會漲到多高，要看輸運全球約20%石油的荷莫茲海峽何時能恢復航運暢通。外媒分析指出，在最糟情境下，油價飆上200美元，不再是難以想像的事。

荷莫茲海峽長時間封閉，將導致全球原油及精煉油品每日供應量少掉2,000萬桶。

由於今年全球石油本就預期供過於求，若加上其他產油地區增產，例如美國頁岩油及蓋亞那等地的新油田，可望緩和中東石油減供的衝擊，估計可使每日供油淨損量縮小至1,200萬桶，但此數仍大於新冠肺炎疫情期間減少的石油需求。

那麼，在這種情況下，油價可能飆到多高？答案可能是「相當高」。Stifel分析師團隊指出，上一回油價高漲導致石油消費量下滑2%，是在2007年至2009年期間。儘管這個類比有缺陷，一來當時需求減弱是全球金融危機造成，二來油價隨後緩緩回升，讓世界易於調適，也讓全球經濟成長逐漸轉強。

當年油價漲上每桶147美元後觸頂，折合今日幣值相當於每桶222美元。若今後在一連串差錯，導致油價漲上200美元，也恐非無稽之談。