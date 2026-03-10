快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

外媒：最糟情境 油價恐飆200美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

伊朗戰火延燒，國際油價未來會漲到多高，要看輸運全球約20%石油的荷莫茲海峽何時能恢復航運暢通。外媒分析指出，在最糟情境下，油價飆上200美元，不再是難以想像的事。

荷莫茲海峽長時間封閉，將導致全球原油及精煉油品每日供應量少掉2,000萬桶。

由於今年全球石油本就預期供過於求，若加上其他產油地區增產，例如美國頁岩油及蓋亞那等地的新油田，可望緩和中東石油減供的衝擊，估計可使每日供油淨損量縮小至1,200萬桶，但此數仍大於新冠肺炎疫情期間減少的石油需求。

那麼，在這種情況下，油價可能飆到多高？答案可能是「相當高」。Stifel分析師團隊指出，上一回油價高漲導致石油消費量下滑2%，是在2007年至2009年期間。儘管這個類比有缺陷，一來當時需求減弱是全球金融危機造成，二來油價隨後緩緩回升，讓世界易於調適，也讓全球經濟成長逐漸轉強。

當年油價漲上每桶147美元後觸頂，折合今日幣值相當於每桶222美元。若今後在一連串差錯，導致油價漲上200美元，也恐非無稽之談。

美國 新冠肺炎 國際油價

中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

美伊戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價指標布倫特原油四年來首度衝破每桶一百美元，反映市場對能源供應受阻憂慮加劇。美國總統川普八日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

石油吃緊…日擬釋油計畫 韓查哄抬油價

日本經濟新聞九日報導，中東原油運輸要道荷莫茲海峽遭實質封鎖後，日本經濟產業省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作。韓媒也報導，南韓總統李在明九日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等。七大工業國集團（Ｇ７）財長九日磋商在國際能源總署（ＩＥＡ）協調下聯合釋出石油儲備，但會後尚無共識。

美伊戰火延燒油價衝破100美元 G7對釋出石油儲備無共識

美伊衝突使得荷莫茲海峽幾乎關閉，眾多中東主要產油國因而減產，國際油價應聲飆漲，9日衝破每桶100美元，為2022年來首見，漲幅一度高達三成，傳出七大工業國集團（G7）為此擬討論聯合釋放石油儲備。

外媒：最糟情境 油價恐飆200美元

伊朗戰火延燒，國際油價未來會漲到多高，要看輸運全球約20%石油的荷莫茲海峽何時能恢復航運暢通。外媒分析指出，在最糟情境下，油價飆上200美元，不再是難以想像的事。

3D 列印iPhone 可能成真

蘋果去年推出的Apple Watch Ultra 3採用了新的3D列印技術，是該公司首款3D列印產品，並幫助該公司大幅省下了原物料和成本。據了解，蘋果如今正致力於擴大這項技術應用在其產品製造上，只要再克服一項挑戰，未來這項技術甚至可用來生產iPhone。

日釋儲備油 韓訂價格上限

日媒報導，荷莫茲海峽實質遭封鎖後，日本經產省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作，日相高市早苗也說，將考慮採取包含抑制汽油價格在內的措施。南韓總統李在明9日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通抬高油價等。

