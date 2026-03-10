3D 列印iPhone 可能成真

蘋果去年推出的Apple Watch Ultra 3採用了新的3D列印技術，是該公司首款3D列印產品，並幫助該公司大幅省下了原物料和成本。據了解，蘋果如今正致力於擴大這項技術應用在其產品製造上，只要再克服一項挑戰，未來這項技術甚至可用來生產iPhone。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）在其每周電子報中指出，蘋果製造設計團隊正在研發3D列印鋁材技術，這將使其在生產Apple Watch外殼上更有效率，未來有一天甚至也可用來生產iPhone外殼。

由於3D列印可減少製造過程中的廢材數量並降低成本，蘋果採用這項技術是明智的選擇。雖然蘋果最高階產品的首選仍會是使用機械加工，但對平價產品而言，3D列印將會是不錯的選項。這將加快產品的製造速度和效率，減少廢材也意味著減少對環境的影響。

蘋果使用3D列印的產品包括鈦合金版的AppleWatch 11系列、Apple Watch Ultra 3，及iPhone Air的部分零件。蘋果表示，iPhone Air的Type-C連接埠之所以那麼薄，必須歸功於3D列印技術。

不過，蘋果在開發3D列印鋁材技術上將會面臨一些挑戰。由於鋁的密度比鈦要低、導熱性則更高，這將導致其冷卻速度更快，若控制不當，可能導致金屬變形、裂開和殘餘應力。

蘋果也將會必須要改變其常用鋁材。該公司目前主要使用6000系列鋁材，尤其是鋁鎂矽合金的6061-T6。但3D列印常用的是鋁銅和鋁鋅合金，而且這兩種合金又都各自有不同的物質特性。