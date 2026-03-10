快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

3D 列印iPhone 可能成真

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

蘋果去年推出的Apple Watch Ultra 3採用了新的3D列印技術，是該公司首款3D列印產品，並幫助該公司大幅省下了原物料和成本。據了解，蘋果如今正致力於擴大這項技術應用在其產品製造上，只要再克服一項挑戰，未來這項技術甚至可用來生產iPhone

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）在其每周電子報中指出，蘋果製造設計團隊正在研發3D列印鋁材技術，這將使其在生產Apple Watch外殼上更有效率，未來有一天甚至也可用來生產iPhone外殼。

由於3D列印可減少製造過程中的廢材數量並降低成本，蘋果採用這項技術是明智的選擇。雖然蘋果最高階產品的首選仍會是使用機械加工，但對平價產品而言，3D列印將會是不錯的選項。這將加快產品的製造速度和效率，減少廢材也意味著減少對環境的影響。

蘋果使用3D列印的產品包括鈦合金版的AppleWatch 11系列、Apple Watch Ultra 3，及iPhone Air的部分零件。蘋果表示，iPhone Air的Type-C連接埠之所以那麼薄，必須歸功於3D列印技術。

不過，蘋果在開發3D列印鋁材技術上將會面臨一些挑戰。由於鋁的密度比鈦要低、導熱性則更高，這將導致其冷卻速度更快，若控制不當，可能導致金屬變形、裂開和殘餘應力。

蘋果也將會必須要改變其常用鋁材。該公司目前主要使用6000系列鋁材，尤其是鋁鎂矽合金的6061-T6。但3D列印常用的是鋁銅和鋁鋅合金，而且這兩種合金又都各自有不同的物質特性。

彭博 iPhone 蘋果產品

相關新聞

中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

美伊戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價指標布倫特原油四年來首度衝破每桶一百美元，反映市場對能源供應受阻憂慮加劇。美國總統川普八日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

石油吃緊…日擬釋油計畫 韓查哄抬油價

日本經濟新聞九日報導，中東原油運輸要道荷莫茲海峽遭實質封鎖後，日本經濟產業省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作。韓媒也報導，南韓總統李在明九日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等。七大工業國集團（Ｇ７）財長九日磋商在國際能源總署（ＩＥＡ）協調下聯合釋出石油儲備，但會後尚無共識。

美伊戰火延燒油價衝破100美元 G7對釋出石油儲備無共識

美伊衝突使得荷莫茲海峽幾乎關閉，眾多中東主要產油國因而減產，國際油價應聲飆漲，9日衝破每桶100美元，為2022年來首見，漲幅一度高達三成，傳出七大工業國集團（G7）為此擬討論聯合釋放石油儲備。

外媒：最糟情境 油價恐飆200美元

伊朗戰火延燒，國際油價未來會漲到多高，要看輸運全球約20%石油的荷莫茲海峽何時能恢復航運暢通。外媒分析指出，在最糟情境下，油價飆上200美元，不再是難以想像的事。

3D 列印iPhone 可能成真

蘋果去年推出的Apple Watch Ultra 3採用了新的3D列印技術，是該公司首款3D列印產品，並幫助該公司大幅省下了原物料和成本。據了解，蘋果如今正致力於擴大這項技術應用在其產品製造上，只要再克服一項挑戰，未來這項技術甚至可用來生產iPhone。

日釋儲備油 韓訂價格上限

日媒報導，荷莫茲海峽實質遭封鎖後，日本經產省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作，日相高市早苗也說，將考慮採取包含抑制汽油價格在內的措施。南韓總統李在明9日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通抬高油價等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。