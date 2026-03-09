美股早盤／通膨憂慮罩頂！四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股四大指數9日早盤齊跌。法新社
油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

道瓊工業指數早盤重挫1.6%，標普500指數與那斯達克指數雙雙下跌1%以上，費城半導體指數也跌1.8%。

輝達走低0.8%、台積電ADR走低1.7%、

沙烏地阿拉伯加入中東減產行列，布蘭特原油大漲10%至每桶102美元，強化全球通膨恐懼。早先油價漲幅更大，但消息傳出七大工業國組織（G7）財長開會討論，是否共同釋出儲備原油後，原油漲勢略為收斂。

許多華爾街人士認為，100美元油價可能是經濟的崩潰點，除非戰爭能迅速落幕、油價回檔。

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）說：「要是投資人預料1970年代的停滯性通膨將再次登場，不排除會陷入熊市」。雅德尼將今年美股崩盤機率，從先前估計的20%上調至35%。

但他也指出依舊保持樂觀，相信戰火能在幾周內終結，基本預測情境仍是科技將帶來經濟榮景與牛市。

但美國和伊朗似乎都準備要長期對抗，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴說，該國不會退縮。美國總統川普則表示，油價高漲是為了安全，所付出的小小代價

航空和礦業股下跌，主因外界憂慮能源價格暴衝與經濟成長前景。

相關新聞

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

荷莫茲海峽實質被封鎖...日準備釋儲備油 南韓要求訂油價上限

日本經濟新聞9日得到的消息指出，中東原油運輸要道荷莫茲海峽實質遭封鎖後，日本經濟產業省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作。韓媒也報導，南韓總統李在明9日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等。

美伊戰爭推升油價狂飆！G7擬釋出石油儲備救市 美估最多動用4億桶

金融時報引述知情官員透露，七大工業國集團（G7）財長預計美東時間9日上午召開視訊會議，磋商在國際能源總署（IEA）協調下，聯合釋出石油儲備，因應波斯灣衝突後油價飆升的情勢。

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

七大工業國（G7）財長傳出將在今天舉行緊急會議，討論是否由國際能源署（IEA）協調，聯合釋放各國石油儲備，以因應波斯灣衝突後油價飆升的情況。

油價飆升打亂降息計畫！Fed今年恐只降1-2碼 停滯性通膨風險升高

多家投資機構已經下修對今年聯準會（Fed）降息幅度的預期，主因油價急飆；而勞動市場走軟，也使Fed促進經濟成長並抑制通膨的任務益發複雜。

石油危機來勢洶洶？南韓祭油價上限 急尋避開荷莫茲海峽替代航道

全球重要油氣航道荷莫茲海峽持續封閉，中東主要產油國被迫減產，帶動國際油價8日飆破每桶110美元，創下4年來新高。南韓總統李在明9日要求政府為最壞情況做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等不法行為及其他預防措施。他並透露，將與戰略合作國家協調，盡速尋找不經荷莫茲海峽的替代供應線，降低中東航道風險對南韓造成的衝擊。

