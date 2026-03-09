快訊

路透：日本投資美國計畫 考慮由JDI在美合建面板廠

中央社／ 東京9日綜合外電報導

路透社報導，2名知情人士今天透露，東京和華府為了日本對美國的5500億美元投資計畫，正尋求由日本顯示器公司（JapanDisplay Inc.，JDI）出面在美國合建1座顯示器工廠。

報導指出，這項合作案的目的是要強化美國的面板製造工作。一方面華府擔心軍事系統使用的顯示技術依賴中國，同時激烈的價格戰已導致多數日本製造商被逐出市場。

日經亞洲（Nikkei Asia）率先報導這項消息，並說計畫規模預計達到約130億美元（約新台幣4141億元）。

JDI曾是世界最大LCD（液晶顯示器）面板供應商之一，也曾是美商蘋果（Apple）智慧手機iPhone螢幕的主要供應商。但隨著蘋果轉為採用OLED（有機發光二極體）螢幕，以及來自中國業者的價格競爭，JDI已虧損10多年。

日本政府曾投資JDI達4600億餘日圓（約新台幣924億元），但已於去年撤資，損失約1/3投資額。JDI正在整併旗下日本工廠、將資源集中在車用顯示器，同時結束為Apple Watch生產OLED面板。

市場研究公司Counterpoint預估，中國將繼續在全球顯示器產能占據主導地位，其在2023年的市占率已達到68%，到了2028年料將進一步攀升至75%。

