美伊開戰油價飆升 印度盧比、股市持續下跌

美國聯手以色列，與伊朗之間的衝突持續，印度盧比兌美元今天再跌到92.28，股市也持續下跌，光是今天1天就蒸發了12.78兆盧比（約新台幣4.4兆元）。

中東局勢動盪之際，各界擔心經荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）的運輸可能長期中斷，原油價格也飆到每桶100美元以上，這是2022年俄烏戰爭開打後，油價首次突破每桶100美元大關。

荷莫茲海峽位於伊朗和阿曼之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea），全球約20%的石油和天然氣經荷莫茲海峽運輸，是世界重要貿易動脈之一。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，在中東緊張局勢不斷升級的情況下，原油價格上漲、美元走強、外國投資人資金大量外流、印度國內股市疲軟等眾多利空，讓印度盧比持續走弱，分析師警告，若原油價格保持在每桶100美元以上，盧比兌美元可能還會再進一步下跌，甚至突破93盧比兌1美元的關卡。

印度股市今天同樣持續下跌，新德里電視台（NDTV）報導，截至今天下午1時30分，孟買證券交易所敏感指數（Sensex index）跌到7萬6619.25點，比前一個交易日的7萬8918.90點下跌2.91%，印度基準股價指數（Nifty 50）跌到2萬3736.25點，比前一個交易日的2萬4450.45點下跌2.92%。

分析師告訴印度的經濟時報（The EconomicTimes），中東發生的衝突，為市場帶來不確定性，股價也持續下跌、印度經濟因原油價格攀升呈現的脆弱、盧比急遽貶值，都是外國投資人此時持續拋售，進一步讓股市不振的原因。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，印度國內所需的原油，有85%以上仰賴進口，油價上漲預料將使汽油、柴油、液化石油氣、航空燃料等商品的價格推高，增加企業甚至消費者的採購成本，對印度經濟造成重大衝擊。