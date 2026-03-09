中東戰火引發能源價格飆漲 亞股重挫日韓股跌逾5%

美國和以色列對伊朗的戰爭進入第2週，衝突情勢未見緩和跡象。外界擔憂中東能源供情況，原油和天然氣價格應聲飆漲約30%，拖累亞洲股市今天收盤重挫，日韓股市跌幅逾5%。

法新社報導，投資人原已因科技股價格不斷衝高及人工智慧（AI）產業投入龐大資金而擔驚受怕，如今油價飆升至2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭以來最高水準，激起股市逃難潮。

美國總統川普（Donald Trump）上週表示，只有伊朗「無條件投降」才能結束戰爭。他週末又重申能源價格上漲只是暫時，且為了消除伊朗的核威脅，物價上漲是所需付出的「小代價」。令人擔憂中東衝突可能將持續一段時間。

受到伊朗對波斯灣產油國發動報復攻擊影響，國際油市主要合約西德州中級原油（WTI）和布倫特原油（Brent）價格上週已雙雙大漲逾25%，今天再飆漲約30%，一度逼近每桶120美元大關。歐洲天然氣價格今天也狂飆3成。

伊拉克的南部及位於北部的庫德斯坦自治區（Kurdistan Region）傳出有油田遭到攻擊，迫使1座由美方經營的油田暫時停產；阿拉伯聯合大公國和科威特也已開始減產石油。而全球1/5原油供應運輸須通過的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自2月28日開戰後航運便已中斷。

眼看能源價格高昂恐持續一段時間，投資人擔憂通貨膨脹漲勢再起，一方面衝擊全球經濟，另方面又造成各國中央銀行無法調降利率來拉抬經濟。亞洲股市今天應聲延續上週跌勢，所幸收盤跌幅局部收斂。

其中首爾股市今年雖在科技股漲勢帶動下在亞股表現最佳，今天卻一度重摔8%多，收盤下跌6.0%。

東京股市收跌5.2%，台北挫跌4.4%，香港股市收低1.4%，上海股市下滑0.7%，雪梨、新加坡、馬尼拉、曼谷、雅加達和威靈頓股市也都顯著收黑。