澳加關鍵礦產合作 專家：提升供應鏈韌性來源多元化

中央社／ 雪梨9日專電

澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）關鍵礦產專家維沃達（Vlado Vivoda）指出，隨著澳洲及加拿大擴大合作，兩國可望提升關鍵礦產供應鏈韌性，並讓全球關鍵礦產來源得以分散，進而緩和對中國的依賴。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）上週訪問澳洲，兩國政府宣布簽訂關鍵礦產合作協議；對此，有關澳、加合作可望打造「關鍵礦產超級勢力」（critical-minerals superpower）的願景，成為澳洲輿論焦點。

對於澳、加合作的潛力，維沃達接受中央社電話訪問時表示肯定；他說：「兩國本來就擁有極為豐富的地質資源、採礦產業歷史悠久、資本市場發達、政府和專業監督體系也相對穩定；而且，兩國在促進環境保護、社會責任和公司治理（ESG）方面，均做了大量投資。」

維沃達提到：「澳洲本來就已經是最大的鋰生產國之一，也是多種戰略性礦產的主要生產國；而加拿大擁有重要的鎳、鈷、石墨等礦藏。」維沃達又提到，除了地質條件互補性強，澳、加兩國也同樣擁有非常龐大的勘探產業，以及非常精密的地質勘測技術。

維沃達提醒，再加上澳、加兩國政局穩定，對礦務企業來說，也可享有更為穩定的業務拓展環境。維沃達相信：「澳洲和加拿大已經建立了一個規模龐大的全球礦業生態系統。」

維沃達坦承，關鍵礦產產業並不僅限於開採；如果僅有開採業務，並不足以成為「關鍵礦產超級勢力」；必須整合加工、提煉、製造，以及下游技術等各個環節。他說：「澳洲和加拿大在產業鏈的上游環節實力雄厚，兩國合作的願景，在於拓展中游加工產業，以便推出具增值能力的產品；與此同時，兩國也繼續作為印太地區及全球市場的原材料供應商。」

維沃達強調，澳、加關鍵礦產合作的重點，在於「澳洲和加拿大可望能進一步擴大相關產業，以便成為國際礦業生產體系中既可信賴又重要的供應商。」

維沃達解釋，澳、加關鍵礦產合作協議著重提高供應鏈韌性；這與澳洲和美國去年10月簽訂的關鍵礦產合作有所不同。

維沃達指出，澳、美合作主要考慮的是擴大產業規模以及戰略安全；但澳、加合作更著重採礦同業之間的合作。維沃達說：「澳、加國在偏遠地區的開採項目，都面臨著類似的挑戰，例如需要顧及環境保護和尊重原住民族權利，還有兩國都需要擺脫單純的礦產開採，需要拓展到供應鏈中更具附加價值的環節，即要爭取向下游發展。」

維沃達強調，正是由於澳、加兩國關鍵礦產產業面臨著類似處境，兩國的合作著重資訊共享、監督協調、地質項目、專案融資策略，還有最重要的是提升供應鏈韌性，進而讓全球關鍵礦產供應來源邁向多元化，緩和對中國的依賴。

