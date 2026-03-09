快訊

南韓拍板對美投資特別法 3/12交付國會表決

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

韓國跨黨派國會議員組成的「對美投資特別法」審查特別委員會今天同意該法案的最終條文，為韓美貿易協議中的3500億美元對美投資鋪路，預計3月12日交付全體國會議員表決。

路透社報導，由執政黨共同民主黨與在野黨國民力量黨議員組成的特別委員會，在公開直播的全體會議中一致通過該法案。

這項「對美投資特別法」將設立投資平台和管控風險的委員會，以落實去年韓美達成的協議。根據協議，韓國將投資造船和晶片等領域，以換取降低輸美商品關稅。

美國總統川普（Donald Trump）1月底指控韓國國會遲未通過與美方談妥的貿易協定，揚言提高韓國輸美商品關稅。

韓國高階官員表示，儘管美國最高法院2月裁定川普祭出的全球性關稅無效，但美韓貿易協議仍有效。

不過，韓國官員也擔心對美投資可能加重韓元貶勢，指出相關計畫將視商業可行性與外匯市場情況而定。

美國最高法院 貿易協定 川普

荷莫茲海峽實質被封鎖...日準備釋儲備油 南韓要求訂油價上限

日本經濟新聞9日得到的消息指出，中東原油運輸要道荷莫茲海峽實質遭封鎖後，日本經濟產業省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作。韓媒也報導，南韓總統李在明9日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等。

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

七大工業國（G7）財長傳出將在今天舉行緊急會議，討論是否由國際能源署（IEA）協調，聯合釋放各國石油儲備，以因應波斯灣衝突後油價飆升的情況。

美伊戰爭推升油價狂飆！G7擬釋出石油儲備救市 美估最多動用4億桶

金融時報引述知情官員透露，七大工業國集團（G7）財長預計美東時間9日上午召開視訊會議，磋商在國際能源總署（IEA）協調下，聯合釋出石油儲備，因應波斯灣衝突後油價飆升的情勢。

油價飆升打亂降息計畫！Fed今年恐只降1-2碼 停滯性通膨風險升高

多家投資機構已經下修對今年聯準會（Fed）降息幅度的預期，主因油價急飆；而勞動市場走軟，也使Fed促進經濟成長並抑制通膨的任務益發複雜。

石油危機來勢洶洶？南韓祭油價上限 急尋避開荷莫茲海峽替代航道

全球重要油氣航道荷莫茲海峽持續封閉，中東主要產油國被迫減產，帶動國際油價8日飆破每桶110美元，創下4年來新高。南韓總統李在明9日要求政府為最壞情況做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等不法行為及其他預防措施。他並透露，將與戰略合作國家協調，盡速尋找不經荷莫茲海峽的替代供應線，降低中東航道風險對南韓造成的衝擊。

AI 擴建喊卡、伊朗戰雲籠罩 日韓台科技股全面慘崩

日韓台AI 概念股周一全面下挫，反映市場撤出風險性資產，有報導說甲骨文（Oracle）和 OpenAI 已取消擴建德州資料中心的計畫，更如雪上加霜。

