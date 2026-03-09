南韓拍板對美投資特別法 3/12交付國會表決

韓國跨黨派國會議員組成的「對美投資特別法」審查特別委員會今天同意該法案的最終條文，為韓美貿易協議中的3500億美元對美投資鋪路，預計3月12日交付全體國會議員表決。

路透社報導，由執政黨共同民主黨與在野黨國民力量黨議員組成的特別委員會，在公開直播的全體會議中一致通過該法案。

這項「對美投資特別法」將設立投資平台和管控風險的委員會，以落實去年韓美達成的協議。根據協議，韓國將投資造船和晶片等領域，以換取降低輸美商品關稅。

美國總統川普（Donald Trump）1月底指控韓國國會遲未通過與美方談妥的貿易協定，揚言提高韓國輸美商品關稅。

韓國高階官員表示，儘管美國最高法院2月裁定川普祭出的全球性關稅無效，但美韓貿易協議仍有效。

不過，韓國官員也擔心對美投資可能加重韓元貶勢，指出相關計畫將視商業可行性與外匯市場情況而定。