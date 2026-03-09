快訊

荷莫茲海峽實質被封鎖...日準備釋儲備油 南韓要求訂油價上限

聯合報／ 記者雷光涵、編譯盧思綸／即時報導
在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，伊朗誓言封鎖荷姆茲海峽。圖為油輪7日停泊在阿曼外海。路透
在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，伊朗誓言封鎖荷姆茲海峽。圖為油輪7日停泊在阿曼外海。路透

日本經濟新聞9日得到的消息指出，中東原油運輸要道荷莫茲海峽實質遭封鎖後，日本經濟產業省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作。韓媒也報導，南韓總統李在明9日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等。

日本國內共有10處國家石油儲備基地，由日本能源金屬礦物資源機構（JOGMEC）管理，另有民間營運的儲油設施。內閣官房長官木原稔在9日的記者會上表示，「尚未決定要釋出石油」。經產省官員說明，是為了在決定執行時能立即應對，正展開各方面準備。

日政府正確認石油分銷商的庫存情況以及油輪的航運狀態，以評估國內供需狀況。此舉旨在應對荷莫茲海峽遭封鎖後，日本可能面臨的長期供應挑戰。

日本原油超過九成從中東地區進口，且絕大部分須通過荷莫茲海峽。從中東到日本的油輪運輸約需20至25天，因此海峽遭封鎖，供應不會立即中斷。

截至2025年12月底，日本政府與民間合計儲備可供應國內需求254天份的原油及石油產品。2022年俄羅斯入侵烏克蘭期間，日本曾與國際能源署（IEA）協調，釋出相當於11至12天需求量、共計2250萬桶的石油。

這次若國內供需極為緊迫，日本政府不排除首度單獨釋油。紐約原油期貨市場在9日上午，美國WTI原油期貨盤一度突破每桶110美元，創3年9個月以來的新高。

此外，李在明9日上午在青瓦台召開緊急經濟會議，要求針對近來飆漲的汽油、柴油等油品，應盡快設價格上限，並強力執行。他下令嚴查煉油業者和加油站是否聯手抬價、囤油不賣或大量囤貨牟利，強調一旦違法，必須重罰。

日本經濟新聞9日得到的消息指出，中東原油運輸要道荷莫茲海峽實質遭封鎖後，日本經濟產業省已指示國內石油儲備基地展開釋出石油的準備工作。韓媒也報導，南韓總統李在明9日要求政府做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等。

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

七大工業國（G7）財長傳出將在今天舉行緊急會議，討論是否由國際能源署（IEA）協調，聯合釋放各國石油儲備，以因應波斯灣衝突後油價飆升的情況。

美伊戰爭推升油價狂飆！G7擬釋出石油儲備救市 美估最多動用4億桶

金融時報引述知情官員透露，七大工業國集團（G7）財長預計美東時間9日上午召開視訊會議，磋商在國際能源總署（IEA）協調下，聯合釋出石油儲備，因應波斯灣衝突後油價飆升的情勢。

油價飆升打亂降息計畫！Fed今年恐只降1-2碼 停滯性通膨風險升高

多家投資機構已經下修對今年聯準會（Fed）降息幅度的預期，主因油價急飆；而勞動市場走軟，也使Fed促進經濟成長並抑制通膨的任務益發複雜。

石油危機來勢洶洶？南韓祭油價上限 急尋避開荷莫茲海峽替代航道

全球重要油氣航道荷莫茲海峽持續封閉，中東主要產油國被迫減產，帶動國際油價8日飆破每桶110美元，創下4年來新高。南韓總統李在明9日要求政府為最壞情況做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等不法行為及其他預防措施。他並透露，將與戰略合作國家協調，盡速尋找不經荷莫茲海峽的替代供應線，降低中東航道風險對南韓造成的衝擊。

AI 擴建喊卡、伊朗戰雲籠罩 日韓台科技股全面慘崩

日韓台AI 概念股周一全面下挫，反映市場撤出風險性資產，有報導說甲骨文（Oracle）和 OpenAI 已取消擴建德州資料中心的計畫，更如雪上加霜。

