油價飆升、中東戰雲密布 日韓股收盤重挫
受油價飆升及中東緊張情勢升高影響，日股日經225指數較2月27日高點下跌10%，進入技術性修正，日股和韓股今天收盤都重挫。
日股基準日經225指數挫跌2892.12點或5.20%，收52728.72點
東證股價指數下跌141.09點或3.80%，收3575.84點。
韓股KOSPI指數下挫333.00點或5.96%，收5251.87點。盤中一度暴跌8.8%，領跌亞洲股市。由於跌幅過劇，早盤交易曾一度中斷20分鐘。
