美伊戰爭推升油價狂飆！G7擬釋出石油儲備救市 美估最多動用4億桶

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉馬拉開波湖一處屬於委內瑞拉國營石油公司的油田。路透
金融時報引述知情官員透露，七大工業國集團（G7）財長預計美東時間9日上午召開視訊會議，磋商在國際能源總署（IEA）協調下，聯合釋出石油儲備，因應波斯灣衝突後油價飆升的情勢。

知情人士表示，目前已有3個G7成員國，包括美國在內，對這項構想表達支持。一些美國官員認為，如果各國協調聯合釋出儲備，規模約3億至4億桶較為適當，約占目前12億桶公共儲備總量的25%至30%。

根據IEA一份內部會議文件，成員國目前持有超過12.4億桶公共石油儲備，另有約6億桶產業儲備，必要時也可投入市場。文件指出，這些儲備足以支撐IEA國家將近1個月的石油需求，或超過140天的淨進口量。其中，美國與日本合計約占7億桶。

過去一周油價大漲，已在全球掀起連鎖反應，可能推高通膨，進一步傷害各國經濟成長。中國大陸、印度、南韓、日本、德國、義大利西班牙都是主要原油進口國，在油價飆升下首當其衝。

國際油價9日在亞洲交易時段大幅上漲。國際標準布倫特原油一度大漲24%，報每桶116.71美元；美國指標西德州中級原油（WTI）也上漲28%，至每桶116.45美元。

IEA於1974年阿拉伯石油禁運後成立。當時油價暴漲，西方國家普遍面臨燃料短缺，因此成員國建立緊急石油儲備制度，作為因應重大能源衝擊的集體機制。

IEA成員國迄今一共5度協調釋出儲備。最近兩次都在2022年，目的是因應俄羅斯入侵烏克蘭後的油價飆升。

金融時報指出，中國雖然非IEA正式成員，但也握有大量石油儲備，而且過去12個月持續增加。分析師估計，中國目前約有11億至14億桶石油儲備，理論上足以支撐約140天的國內石油進口需求。

