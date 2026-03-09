快訊

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

杉林溪遊園接駁車翻落邊坡！陳男OHCA、吳姓5人與賴女受傷名單曝光

贏球是義務，輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

聽新聞
0:00 / 0:00

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
G7財長預定緊急開會，討論聯合釋出戰略儲油。本報系資料照片
G7財長預定緊急開會，討論聯合釋出戰略儲油。本報系資料照片

七大工業國（G7）財長傳出將在今天舉行緊急會議，討論是否由國際能源署（IEA）協調，聯合釋放各國石油儲備，以因應波斯灣衝突後油價飆升的情況。

英國金融時報報導，知情人士透露，G7財長們將於紐約時間周一上午8點30分（台灣時間今天晚上8時30分）與IEA執行董事畢羅（Fatih Birol）舉行會議，討論伊朗戰爭帶來的影響。

知情人士表示，目前包括美國在內，已有三個G7國家對這項構想表達支持。

金融時報指出，IEA的32個成員國都持有戰略石油儲備，這是一套為因應油價危機而設計的集體緊急機制。其中一名消息人士表示，一些美國官員認為，聯合釋出約3億至4億桶石油儲備將是合適的規模。這樣的釋出量，約占目前12億桶石油儲備的25%至30%。

紐約 英國 美國

延伸閱讀

FT：川普並沒有多少選項能抑制油價飆漲

因應能源短缺 南韓擬設油價上限

伊朗危機阻斷荷莫茲海峽油氣運輸 全球能源陷入夢魘情境？

海運受阻 美伊若久戰 恐現能源危機

相關新聞

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

七大工業國（G7）財長傳出將在今天舉行緊急會議，討論是否由國際能源署（IEA）協調，聯合釋放各國石油儲備，以因應波斯灣衝突後油價飆升的情況。

美伊戰爭推升油價狂飆！G7擬釋出石油儲備救市 美估最多動用4億桶

金融時報引述知情官員透露，七大工業國集團（G7）財長預計美東時間9日上午召開視訊會議，磋商在國際能源總署（IEA）協調下，聯合釋出石油儲備，因應波斯灣衝突後油價飆升的情勢。

油價飆升打亂降息計畫！Fed今年恐只降1-2碼 停滯性通膨風險升高

多家投資機構已經下修對今年聯準會（Fed）降息幅度的預期，主因油價急飆；而勞動市場走軟，也使Fed促進經濟成長並抑制通膨的任務益發複雜。

石油危機來勢洶洶？南韓祭油價上限 急尋避開荷莫茲海峽替代航道

全球重要油氣航道荷莫茲海峽持續封閉，中東主要產油國被迫減產，帶動國際油價8日飆破每桶110美元，創下4年來新高。南韓總統李在明9日要求政府為最壞情況做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等不法行為及其他預防措施。他並透露，將與戰略合作國家協調，盡速尋找不經荷莫茲海峽的替代供應線，降低中東航道風險對南韓造成的衝擊。

AI 擴建喊卡、伊朗戰雲籠罩 日韓台科技股全面慘崩

日韓台AI 概念股周一全面下挫，反映市場撤出風險性資產，有報導說甲骨文（Oracle）和 OpenAI 已取消擴建德州資料中心的計畫，更如雪上加霜。

為何200美元油價不再是不可想像之事？

油價可能漲到多高？由於荷莫茲海峽仍然實際上關閉，金融界對油價的預測端視海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。