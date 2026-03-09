G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

七大工業國（G7）財長傳出將在今天舉行緊急會議，討論是否由國際能源署（IEA）協調，聯合釋放各國石油儲備，以因應波斯灣衝突後油價飆升的情況。

英國金融時報報導，知情人士透露，G7財長們將於紐約時間周一上午8點30分（台灣時間今天晚上8時30分）與IEA執行董事畢羅（Fatih Birol）舉行會議，討論伊朗戰爭帶來的影響。

知情人士表示，目前包括美國在內，已有三個G7國家對這項構想表達支持。

金融時報指出，IEA的32個成員國都持有戰略石油儲備，這是一套為因應油價危機而設計的集體緊急機制。其中一名消息人士表示，一些美國官員認為，聯合釋出約3億至4億桶石油儲備將是合適的規模。這樣的釋出量，約占目前12億桶石油儲備的25%至30%。