油價飆升打亂降息計畫！Fed今年恐只降1-2碼 停滯性通膨風險升高

多家投資機構已經下修對今年聯準會（Fed）降息幅度的預期，主因油價急飆；而勞動市場走軟，也使Fed促進經濟成長並抑制通膨的任務益發複雜。

許多投資機構原先預期在11月國會期中選舉之前將降息2碼，但現在已經縮小降幅預期。利率期貨市場現在預期今年只會降息1碼或2碼，第一次降息的時間將延後到9月；上周市場還預期今年將降息2-3碼，首次降息是在7月。

RSM機構首席美國經濟學者布魯塞爾警告有發生「停滯性膨脹」的風險。他表示，「所有目光將持續聚焦於能源價格與通膨的方向」；如果油價仍然居高，且川普的貿易與移民政策繼續使企業停止增雇員工，Fed因應當前經濟震撼的能力將備受考驗。

上周五金融市場擔心物價持續上漲的程度，超過對就業市場的憂慮。高盛警告，如果荷莫茲海峽仍然關閉，布蘭特油價將衝破2008年時每桶140美元的高點。

在上周五，美國10年期公債殖利率大幅上升18基點，是去年4月「解放日」以來最大單日升幅；周一再升7點，報4.21%。

Fed將於3月中開會，目前投資機構預期這次將按兵不動。2月就業數據超弱，加上油價飆漲，可能使決策官員內部的歧見更加深化。

目前一些決策官員「望穿」油價震撼，因為美國是能源淨出口國，所受衝擊不可能跟歐洲相同。理事鮑蔓（鴿派，有投票權）上周五表示，2月就業報告疲軟，證實勞動市場「可能應給予一些支持」。理事沃勒（鴿派，有投票權）也指出，「你們將看到汽油價格上漲，民眾可能受到一些震撼；但對我們這些考慮未來政策的人而言，這不大可能造成持久性的通膨」。

但一些經濟學者強調，由於通膨率已超標五年，因此Fed可能不得不因應伊朗戰爭的衝擊。安侯建業聯合會計師事務所美國首席經濟學者史旺克表示，「我們是仍在因應疫候通膨的少數經濟體之一。最近數據顯示通膨再度加速，而且提高關稅對通膨的影響還在醞釀之中」。