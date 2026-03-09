快訊

油價飆升打亂降息計畫！Fed今年恐只降1-2碼 停滯性通膨風險升高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
多家投資機構已經下修對今年聯準會（Fed）降息幅度的預期，主因油價急飆。路透
多家投資機構已經下修對今年聯準會（Fed）降息幅度的預期，主因油價急飆。路透

多家投資機構已經下修對今年聯準會（Fed）降息幅度的預期，主因油價急飆；而勞動市場走軟，也使Fed促進經濟成長並抑制通膨的任務益發複雜。

許多投資機構原先預期在11月國會期中選舉之前將降息2碼，但現在已經縮小降幅預期。利率期貨市場現在預期今年只會降息1碼或2碼，第一次降息的時間將延後到9月；上周市場還預期今年將降息2-3碼，首次降息是在7月。

RSM機構首席美國經濟學者布魯塞爾警告有發生「停滯性膨脹」的風險。他表示，「所有目光將持續聚焦於能源價格與通膨的方向」；如果油價仍然居高，且川普的貿易與移民政策繼續使企業停止增雇員工，Fed因應當前經濟震撼的能力將備受考驗。

上周五金融市場擔心物價持續上漲的程度，超過對就業市場的憂慮。高盛警告，如果荷莫茲海峽仍然關閉，布蘭特油價將衝破2008年時每桶140美元的高點。

在上周五，美國10年期公債殖利率大幅上升18基點，是去年4月「解放日」以來最大單日升幅；周一再升7點，報4.21%。

Fed將於3月中開會，目前投資機構預期這次將按兵不動。2月就業數據超弱，加上油價飆漲，可能使決策官員內部的歧見更加深化。

目前一些決策官員「望穿」油價震撼，因為美國是能源淨出口國，所受衝擊不可能跟歐洲相同。理事鮑蔓（鴿派，有投票權）上周五表示，2月就業報告疲軟，證實勞動市場「可能應給予一些支持」。理事沃勒（鴿派，有投票權）也指出，「你們將看到汽油價格上漲，民眾可能受到一些震撼；但對我們這些考慮未來政策的人而言，這不大可能造成持久性的通膨」。

但一些經濟學者強調，由於通膨率已超標五年，因此Fed可能不得不因應伊朗戰爭的衝擊。安侯建業聯合會計師事務所美國首席經濟學者史旺克表示，「我們是仍在因應疫候通膨的少數經濟體之一。最近數據顯示通膨再度加速，而且提高關稅對通膨的影響還在醞釀之中」。

戰火未歇帶動油價上揚 國銀預期美元上半年持續走強、台幣偏弱

戰事看不到盡頭 美元避險光芒再現 金價為何重挫？

油價開盤就暴漲20% 月底直衝150美元？引爆通膨連鎖效應令人頭皮發麻

台幣可能偏弱整理

石油危機來勢洶洶？南韓祭油價上限 急尋避開荷莫茲海峽替代航道

全球重要油氣航道荷莫茲海峽持續封閉，中東主要產油國被迫減產，帶動國際油價8日飆破每桶110美元，創下4年來新高。南韓總統李在明9日要求政府為最壞情況做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等不法行為及其他預防措施。他並透露，將與戰略合作國家協調，盡速尋找不經荷莫茲海峽的替代供應線，降低中東航道風險對南韓造成的衝擊。

AI 擴建喊卡、伊朗戰雲籠罩 日韓台科技股全面慘崩

日韓台AI 概念股周一全面下挫，反映市場撤出風險性資產，有報導說甲骨文（Oracle）和 OpenAI 已取消擴建德州資料中心的計畫，更如雪上加霜。

為何200美元油價不再是不可想像之事？

油價可能漲到多高？由於荷莫茲海峽仍然實際上關閉，金融界對油價的預測端視海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。

FT：川普並沒有多少選項能抑制油價飆漲

面對國際油價急飆，美國總統川普表示，「短期油價將在摧毀伊朗核子威脅行動結束後快速下跌，對美國而言付出的代價非常小，並為全世界帶來安全與和平。只有愚者才會有不同的想法」。不過英國金融時報分析，川普要想扭轉油價漲勢，選項非常有限，除非他能迅速使荷莫茲海峽重新開放航行，讓石油能夠從波斯灣運出。

油價狂漲30% 又急拉一波上攻120美元 更多中東產油國減產

國際油價「破百」後又急拉一波，突破118美元，飆漲邁向每桶120美元，西德州原油期貨漲幅一度達30%。由於荷莫茲海峽幾乎完全關閉，更多中東主要產油國產量受限，同時間，美國威脅加深這場嚴重擾動能源市場的中東衝突。

