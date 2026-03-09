快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

石油危機來勢洶洶？南韓祭油價上限 急尋避開荷莫茲海峽替代航道

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統李在明9日在青瓦台就中東局勢召開緊急經濟會議。歐新社
南韓總統李在明9日在青瓦台就中東局勢召開緊急經濟會議。歐新社

全球重要油氣航道荷莫茲海峽持續封閉，中東主要產油國被迫減產，帶動國際油價8日飆破每桶110美元，創下4年來新高。南韓總統李在明9日要求政府為最壞情況做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等不法行為及其他預防措施。他並透露，將與戰略合作國家協調，盡速尋找不經荷莫茲海峽的替代供應線，降低中東航道風險對南韓造成的衝擊。

根據美國財經媒體CNBC，國際指標布倫特原油（Brent Crude）8日上漲23%，每桶勁揚21.56美元，報114.25美元。國際油價上次站上每桶100美元，是2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後。

李在明9日上午在青瓦台就中東局勢召開緊急經濟會議，他表示，中東後續情勢發展難以預測，政府必須針對最壞情況，提前擬定能源應對方案。

李在明要求，針對近來飆漲的汽油、柴油等油品，應盡快設下價格上限，並強力執行。他下令嚴查煉油業者和加油站是否聯手抬價、囤油不賣或大量囤貨牟利，並強調一旦違法，必須重罰。

面對金融與外匯市場波動擴大的可能性，李在明要求政府與韓國央行預作準備，必要時可積極擴大現有100兆韓元規模的市場穩定方案，並提前準備追加措施。

財經媒體 烏克蘭 中東

延伸閱讀

油價狂漲30% 又急拉一波上攻120美元 更多中東產油國減產

不可想像場景成真：荷莫茲海峽仍遭封鎖 台灣面臨油氣高漲高風險

油價開盤就暴漲20% 月底直衝150美元？引爆通膨連鎖效應令人頭皮發麻

美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

相關新聞

石油危機來勢洶洶？南韓祭油價上限 急尋避開荷莫茲海峽替代航道

全球重要油氣航道荷莫茲海峽持續封閉，中東主要產油國被迫減產，帶動國際油價8日飆破每桶110美元，創下4年來新高。南韓總統李在明9日要求政府為最壞情況做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等不法行為及其他預防措施。他並透露，將與戰略合作國家協調，盡速尋找不經荷莫茲海峽的替代供應線，降低中東航道風險對南韓造成的衝擊。

日本求子神社賣麻糬！形狀激似男女性器官 日男烤焗後食慾盡失

這也太讓人害羞了吧！日本有民眾近期到當地1間求子神社許願，事後在神社購買1份麻糬，發現裡頭2件麻糬形狀激似男女性器官，本來已經覺得喻意過於「直白」，回家將麻糬進行烤焗，使其膨脹變脆，最後坦言胃口盡失。

從70kg狂降到45kg！ 日本女大生花5年「醜小鴨變天鵝」 3大不復胖法則公開

近日日本社群平台上瘋傳一段超過2500萬次觀看的超勵志瘦身神話。一名日本女大生「Nako」（なこ）公開了自己狠甩25公斤的驚人對比照，從原本圓潤的70多公斤，一路瘦到仙氣飄飄的45公斤。而讓她下定決心改變人生的契機，竟只是朋友當年的一句無心之言。

不怕你吃！連鎖旅館早餐結合當地美食 住客狂讚「太誘人」：飽到走不動

出門旅遊時，在飯店享用豐盛的自助早餐是許多人最期待的行程之一。日本知名連鎖飯店Super Hotel最近在官方Tiktok分享一段關於「飯店早餐吃到飽」的影片，讓重視早餐的客群食指大動，且引發大批網友的熱烈共鳴。

日「肉包之亂」失控！企業家新幹線上吃551惹議 公司大門慘遭砸肉包

綜合各家日媒報導，近日日本網路社群因「新幹線上吃肉包」而吵得不可開交。事情經過是一名企業家河原由次，在新大阪車站買了熱騰騰的肉包，帶上開往東京的新幹線享用。吃到一半時，隔壁的中年男子突然出言訓斥他「在新幹線上不能吃551吧」，河原當下傻眼回嗆，「你在講什麼？」隨後兩人在死寂的尷尬氣氛中抵達東京。

影／俄國男子離家3年忘關窗 回家驚見「鴿子王國」滿地鳥糞

俄羅斯一名男子離家工作3年後返家，竟發現自己的公寓早已被鴿子「全面佔領」。原來男子離開前忘了關上窗戶，屋內不僅家具上站滿鴿子，地板也滿是羽毛與鳥糞，驚人的畫面在網路上曝光，迅速在社群媒體瘋傳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。