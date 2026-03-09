石油危機來勢洶洶？南韓祭油價上限 急尋避開荷莫茲海峽替代航道

全球重要油氣航道荷莫茲海峽持續封閉，中東主要產油國被迫減產，帶動國際油價8日飆破每桶110美元，創下4年來新高。南韓總統李在明9日要求政府為最壞情況做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等不法行為及其他預防措施。他並透露，將與戰略合作國家協調，盡速尋找不經荷莫茲海峽的替代供應線，降低中東航道風險對南韓造成的衝擊。

根據美國財經媒體CNBC，國際指標布倫特原油（Brent Crude）8日上漲23%，每桶勁揚21.56美元，報114.25美元。國際油價上次站上每桶100美元，是2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後。

李在明9日上午在青瓦台就中東局勢召開緊急經濟會議，他表示，中東後續情勢發展難以預測，政府必須針對最壞情況，提前擬定能源應對方案。

李在明要求，針對近來飆漲的汽油、柴油等油品，應盡快設下價格上限，並強力執行。他下令嚴查煉油業者和加油站是否聯手抬價、囤油不賣或大量囤貨牟利，並強調一旦違法，必須重罰。

面對金融與外匯市場波動擴大的可能性，李在明要求政府與韓國央行預作準備，必要時可積極擴大現有100兆韓元規模的市場穩定方案，並提前準備追加措施。