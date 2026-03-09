AI 擴建喊卡、伊朗戰雲籠罩 日韓台科技股全面慘崩

日韓台AI 概念股周一全面下挫，反映市場撤出風險性資產，有報導說甲骨文（Oracle）和 OpenAI 已取消擴建德州資料中心的計畫，更如雪上加霜。

軟銀集團（SoftBank Group）盤中一度重挫 12%；電纜製造商古河電工慘跌 18%，藤倉（Fujikura）和住友電工（Sumitomo Electric）跌幅均超過 13%；晶片設備製造商愛德萬測試、Disco、村田製作所、TDK 跌幅均逾 10%；記憶體晶片製造商鎧俠一度跌逾 16%。

SK 海力士（SK Hynix）盤中重挫 11%，三星電子跌幅一度達 8.9%。

台股方面，景碩科技和日月光投控盤中一度跌停。

大和證券分析師木野內榮治發布報告說，甲骨文和 OpenAI 終止擴建旗艦 AI 資料中心的計畫，「對科技股構成下行壓力」。

百達資產管理日本公司基金經理人松本弘表示，受伊朗危機深化帶來的經濟衝擊擔憂影響，景氣循環股受創最深。

他說：「這對全球經濟影響重大，因此對景氣敏感的產業將不可避免地成為焦點。」「依賴資本支出的產業恐將面臨沉重打擊。」