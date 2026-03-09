快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

為何200美元油價不再是不可想像之事？

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
受伊朗戰爭影響，國際原油價格上漲，金融界對油價的預測端視荷莫茲海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。美聯社
受伊朗戰爭影響，國際原油價格上漲，金融界對油價的預測端視荷莫茲海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。美聯社

油價可能漲到多高？由於荷莫茲海峽仍然實際上關閉，金融界對油價的預測端視海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。

最糟糕的腳本是海峽被封閉更久，這將使國際油市每天流失2,000萬桶原油及油品。即便如此，一些波灣原油仍能經過油管繞道出口。今年全球原油原本預期將供給過剩，而且美國蓋亞那等國還能擠出更多產量。

所幸這是一種極不可能的結果。無論是因為雙方敵對下降，還是因為美國海軍最終為油輪護航，海峽都不大可能被長期封閉。而且據高盛估計，全世界已累積積約80億桶的原油及油品庫存。不過這些庫存可用來作為緩衝，但不能靠庫存來彌補所有流失的供給量。

因此即使最糟情況並未發生，全球每天短供200萬桶（約占消費量2%）並非不可能之事。舉例而言，美艦護航可能使油輪通過海峽的速率減緩，而且很難想像不會受到局部的干擾，或波灣油田間歇性關閉，導致供給量仍低於原先設想的基準線。

在這種情況下油價將漲到多高？石油需求一向缺乏彈性，因為就算油價上漲，民眾也很難停止用油。據Stifel機構分析師指出，金融海嘯期間油價曾飆到每桶147美元，計入通膨後油價相當於今天的222美元。

蓋亞那 高盛 美國

延伸閱讀

FT：川普並沒有多少選項能抑制油價飆漲

不可想像場景成真：荷莫茲海峽仍遭封鎖 台灣面臨油氣高漲高風險

油價開盤就暴漲20% 月底直衝150美元？引爆通膨連鎖效應令人頭皮發麻

美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

相關新聞

不可想像場景成真：荷莫茲海峽仍遭封鎖 台灣面臨油氣高漲高風險

中東油輪運輸已近乎停滯，石油分析師認為絕不可能發生的末日場景，如今正在發生。

油價狂漲30% 又急拉一波上攻120美元 更多中東產油國減產

國際油價「破百」後又急拉一波，突破118美元，飆漲邁向每桶120美元，西德州原油期貨漲幅一度達30%。由於荷莫茲海峽幾乎完全關閉，更多中東主要產油國產量受限，同時間，美國威脅加深這場嚴重擾動能源市場的中東衝突。

油價開盤就暴漲20% 月底直衝150美元？引爆通膨連鎖效應令人頭皮發麻

兩大國際原油期貨指標今天一開盤就暴漲20%，雙雙衝上每桶111美元。巴克萊分析師說，每桶100美元左右的油價可能會在短期內推高美國整體通膨率，長期影響則取決於高油價維持多久；高盛分析師警告，若無法解決荷莫茲海峽原油運輸受擾問題，本月底前油價就會漲至每桶150美元。

石油危機來勢洶洶？南韓祭油價上限 急尋避開荷莫茲海峽替代航道

全球重要油氣航道荷莫茲海峽持續封閉，中東主要產油國被迫減產，帶動國際油價8日飆破每桶110美元，創下4年來新高。南韓總統李在明9日要求政府為最壞情況做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等不法行為及其他預防措施。他並透露，將與戰略合作國家協調，盡速尋找不經荷莫茲海峽的替代供應線，降低中東航道風險對南韓造成的衝擊。

AI 擴建喊卡、伊朗戰雲籠罩 日韓台科技股全面慘崩

日韓台AI 概念股周一全面下挫，反映市場撤出風險性資產，有報導說甲骨文（Oracle）和 OpenAI 已取消擴建德州資料中心的計畫，更如雪上加霜。

為何200美元油價不再是不可想像之事？

油價可能漲到多高？由於荷莫茲海峽仍然實際上關閉，金融界對油價的預測端視海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。