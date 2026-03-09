快訊

FT：川普並沒有多少選項能抑制油價飆漲

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
川普要想扭轉油價漲勢，選項非常有限，除非他能迅速使荷莫茲海峽重新開放航行。路透
川普要想扭轉油價漲勢，選項非常有限，除非他能迅速使荷莫茲海峽重新開放航行。路透

面對國際油價急飆，美國總統川普表示，「短期油價將在摧毀伊朗核子威脅行動結束後快速下跌，對美國而言付出的代價非常小，並為全世界帶來安全與和平。只有愚者才會有不同的想法」。不過英國金融時報分析，川普要想扭轉油價漲勢，選項非常有限，除非他能迅速使荷莫茲海峽重新開放航行，讓石油能夠從波斯灣運出。

川普政府宣布保險及護航計畫，並放鬆對俄羅斯原油的制裁，為全球油市注入更多流量；他並考慮提高美國及委內瑞拉石油產量，及討論一項石油期貨交易計畫，儘管之後又取消。

但大部分專家表示，扭轉油價飆漲的唯一方法，就是美國軍方及盟國快速摧毀伊朗威脅油輪通過海峽的能力。

美國石油協會執行長索莫斯表示，「真正的焦點必然是清通荷莫茲海峽，因為沒有少了這些原油，即使將其他作法加在一起，也有以穩定供應全世界經濟所需要的石油。其他選項「對油價只有邊際性的影響」。

美國由於戰略庫存不足，使華府因應油價危機的能力受損。拜登主政時為因應俄─烏戰爭，使庫存大量減少；川普雖保證將補足存量，但去年油價低落時卻一直未回補庫存。

過去一周通過海峽的船隻不到50艘，約有500艘油輪及LNG船仍在附近水域徘徊。船東警告，油輪需得到安全保證，才能通過海峽。

高盛警告，如果到3月底海峽仍然近於關閉，油價「可能」超過2008及2022年時的頂峰；當時布蘭特原油曾漲到每桶147美元，美國汽油漲到每加侖5美元。

華府 石油 國際油價

延伸閱讀

國際油價飆漲　川普：摧毀伊朗核威脅小小代價

油價開盤就暴漲20% 月底直衝150美元？引爆通膨連鎖效應令人頭皮發麻

國際油價飆破每桶100美元近4年首見！川普強硬表態了

能源業主管與石油貿易商警告 百元油價指日可待

相關新聞

不可想像場景成真：荷莫茲海峽仍遭封鎖 台灣面臨油氣高漲高風險

中東油輪運輸已近乎停滯，石油分析師認為絕不可能發生的末日場景，如今正在發生。

油價狂漲30% 又急拉一波上攻120美元 更多中東產油國減產

國際油價「破百」後又急拉一波，突破118美元，飆漲邁向每桶120美元，西德州原油期貨漲幅一度達30%。由於荷莫茲海峽幾乎完全關閉，更多中東主要產油國產量受限，同時間，美國威脅加深這場嚴重擾動能源市場的中東衝突。

油價開盤就暴漲20% 月底直衝150美元？引爆通膨連鎖效應令人頭皮發麻

兩大國際原油期貨指標今天一開盤就暴漲20%，雙雙衝上每桶111美元。巴克萊分析師說，每桶100美元左右的油價可能會在短期內推高美國整體通膨率，長期影響則取決於高油價維持多久；高盛分析師警告，若無法解決荷莫茲海峽原油運輸受擾問題，本月底前油價就會漲至每桶150美元。

石油危機來勢洶洶？南韓祭油價上限 急尋避開荷莫茲海峽替代航道

全球重要油氣航道荷莫茲海峽持續封閉，中東主要產油國被迫減產，帶動國際油價8日飆破每桶110美元，創下4年來新高。南韓總統李在明9日要求政府為最壞情況做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等不法行為及其他預防措施。他並透露，將與戰略合作國家協調，盡速尋找不經荷莫茲海峽的替代供應線，降低中東航道風險對南韓造成的衝擊。

AI 擴建喊卡、伊朗戰雲籠罩 日韓台科技股全面慘崩

日韓台AI 概念股周一全面下挫，反映市場撤出風險性資產，有報導說甲骨文（Oracle）和 OpenAI 已取消擴建德州資料中心的計畫，更如雪上加霜。

為何200美元油價不再是不可想像之事？

油價可能漲到多高？由於荷莫茲海峽仍然實際上關閉，金融界對油價的預測端視海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。

