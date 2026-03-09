快訊

柯文哲想參加兒子東京大學畢典 今遞狀聲請暫時解除限境

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

聽新聞
0:00 / 0:00

與中國、巴基斯坦關係緊張 印度成亞洲最大武器進口國

中央社／ 斯德哥爾摩9日綜合外電報導

根據斯德哥爾摩國際和平研究所最新報告，過去5年全球武器交易量增加近10%，在與中國和巴基斯坦關係緊張的背景下，印度成為亞洲最大武器進口國。

日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，報告指出，2021年至2025年間，全球主要武器交易量較前一個5年增加9.2%，而印度是亞洲最大武器進口國，占全球總量的8.2%，僅次於烏克蘭

斯德哥爾摩國際和平研究所說，這主要是印度「與中國和巴基斯坦關係緊張」所致。這3個亞洲擁核國之間曾多次爆發傳統衝突，包括印中邊境零星衝突，以及去年5月印巴敵對行動升級。

印度雖是全球第2大武器進口國，其進口量實際上下滑了4%，斯德哥爾摩國際和平研究所認為，部分原因是印度「自行設計與生產武器能力提升」。此外，印度也逐漸降低對傳統主要供應國俄羅斯的依賴，俄羅斯在印度武器進口中的占比，已從2011年至2015年的70%，降至2021年至2025年的40%。

巴基斯坦則躍升為全球第5大武器進口國，儘管陷入自1947年脫離印度獨立以來最嚴重的金融危機，巴基斯坦在最新5年期間的武器進口量仍暴增66%，其中80%來自中國。

另一方面，中國是全球第5大武器出口國，占全球總出口的5.6%。過去5年，中國向巴基斯坦出售的武器占其武器出口量的61%，泰國也是主要買家之一，占4.7%。

從區域來看，中國武器主要銷往亞洲與大洋洲，占總出口的77%。中國還將13%的武器出口到非洲，包括阿爾及利亞，另有6.5%出口至塞爾維亞。塞爾維亞是中國在歐洲最密切的合作夥伴之一。

斯德哥爾摩國際和平研究所資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）在聲明中說：「對中國意圖和其軍事能力日益增長的擔憂，持續影響亞洲與大洋洲其他地區的軍備，這些國家往往仍依賴進口武器。」

他提到南亞時表示：「印度大量進口武器，主要是因為感受到來自中國的威脅，以及與中國武器主要出口國巴基斯坦之間的長期衝突。」

日本則是另一個對中國保持警惕的亞洲國家，根據報告，日本武器進口量增加76%，成為全球第6大武器進口國，主要向美國採購。

斯德哥爾摩國際和平研究所指出，台灣武器進口量在統計期間增加54%，但在全球武器進口中的占比僅0.8%，排名第34。

斯德哥爾摩國際和平研究所的報告也提到，韓國是亞洲主要武器出口國之一，在全球供應國排名第9，但其武器進口在最近5年期間減少超過一半。

斯德哥爾摩國際和平研究所說，這是因為韓國「自行設計與生產主要武器的能力提升」，使其對進口依賴降低。韓國武器出口中有58%銷往波蘭。

烏克蘭 俄羅斯 日經亞洲

延伸閱讀

防俄援烏需求增 歐洲成全球最大武器進口國

分散美軍注意力？時代雜誌：伊朗戰爭反挫北京銳氣 台灣受到鞏固

伊朗孤立無援！中俄盟友旁觀中東衝突 戰略重心分別聚焦兩區域

伊朗戰爭效應／卡達液化天然氣「斷氣」 歐亞能源鏈大亂

相關新聞

不可想像場景成真：荷莫茲海峽仍遭封鎖 台灣面臨油氣高漲高風險

中東油輪運輸已近乎停滯，石油分析師認為絕不可能發生的末日場景，如今正在發生。

油價開盤就暴漲20% 月底直衝150美元？引爆通膨連鎖效應令人頭皮發麻

兩大國際原油期貨指標今天一開盤就暴漲20%，雙雙衝上每桶111美元。巴克萊分析師說，每桶100美元左右的油價可能會在短期內推高美國整體通膨率，長期影響則取決於高油價維持多久；高盛分析師警告，若無法解決荷莫茲海峽原油運輸受擾問題，本月底前油價就會漲至每桶150美元。

國際油價飆破每桶100美元近4年首見！川普強硬表態了

紐約時報報導，伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價8日晚間勁揚，國際指標布倫特原油（Brent Crude）近4年以來首度衝破每桶100美元，反映市場對能源供應受阻的憂慮加劇。美國總統川普8日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

隨著更多中東主要產油國加入減產行列、荷莫茲海峽幾乎全面關閉，加上美國揚言要加劇這場已經顛覆能源市場的戰事，能源市場陷入動盪，油價飆破每桶110美元。這引發市場擔憂能源價格高漲可能急遽減緩美國經濟成長，美股期貨在本周開盤前大跌。道瓊工業指數上周剛創下近一年來最大單周跌幅。

本周開盤前 五件國際事不可不知

國際油價今天（周一）飆升至每桶 110 美元以上，越來越多主要產油國採取減產措施，關鍵航道也幾乎完全封鎖，美國揚言進一步投入這場已顛覆能源市場的衝突，更雪上加霜。

憂五角大廈協議 OpenAI主管辭職

美國人工智慧（ＡＩ）公司OpenAI二月底與美國國防部達成新協議，同意將其ＡＩ模型部署到五角大廈機密雲端網路。OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基七日宣布辭職，原因是對該協議抱持擔憂，指稱公司並未充分評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。