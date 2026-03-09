與中國、巴基斯坦關係緊張 印度成亞洲最大武器進口國

根據斯德哥爾摩國際和平研究所最新報告，過去5年全球武器交易量增加近10%，在與中國和巴基斯坦關係緊張的背景下，印度成為亞洲最大武器進口國。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，報告指出，2021年至2025年間，全球主要武器交易量較前一個5年增加9.2%，而印度是亞洲最大武器進口國，占全球總量的8.2%，僅次於烏克蘭。

斯德哥爾摩國際和平研究所說，這主要是印度「與中國和巴基斯坦關係緊張」所致。這3個亞洲擁核國之間曾多次爆發傳統衝突，包括印中邊境零星衝突，以及去年5月印巴敵對行動升級。

印度雖是全球第2大武器進口國，其進口量實際上下滑了4%，斯德哥爾摩國際和平研究所認為，部分原因是印度「自行設計與生產武器能力提升」。此外，印度也逐漸降低對傳統主要供應國俄羅斯的依賴，俄羅斯在印度武器進口中的占比，已從2011年至2015年的70%，降至2021年至2025年的40%。

巴基斯坦則躍升為全球第5大武器進口國，儘管陷入自1947年脫離印度獨立以來最嚴重的金融危機，巴基斯坦在最新5年期間的武器進口量仍暴增66%，其中80%來自中國。

另一方面，中國是全球第5大武器出口國，占全球總出口的5.6%。過去5年，中國向巴基斯坦出售的武器占其武器出口量的61%，泰國也是主要買家之一，占4.7%。

從區域來看，中國武器主要銷往亞洲與大洋洲，占總出口的77%。中國還將13%的武器出口到非洲，包括阿爾及利亞，另有6.5%出口至塞爾維亞。塞爾維亞是中國在歐洲最密切的合作夥伴之一。

斯德哥爾摩國際和平研究所資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）在聲明中說：「對中國意圖和其軍事能力日益增長的擔憂，持續影響亞洲與大洋洲其他地區的軍備，這些國家往往仍依賴進口武器。」

他提到南亞時表示：「印度大量進口武器，主要是因為感受到來自中國的威脅，以及與中國武器主要出口國巴基斯坦之間的長期衝突。」

日本則是另一個對中國保持警惕的亞洲國家，根據報告，日本武器進口量增加76%，成為全球第6大武器進口國，主要向美國採購。

斯德哥爾摩國際和平研究所指出，台灣武器進口量在統計期間增加54%，但在全球武器進口中的占比僅0.8%，排名第34。

斯德哥爾摩國際和平研究所的報告也提到，韓國是亞洲主要武器出口國之一，在全球供應國排名第9，但其武器進口在最近5年期間減少超過一半。

斯德哥爾摩國際和平研究所說，這是因為韓國「自行設計與生產主要武器的能力提升」，使其對進口依賴降低。韓國武器出口中有58%銷往波蘭。