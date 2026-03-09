日韓股暴跌超過6%！日經225開盤狂瀉逾3,600點 韓股觸發暫停交易

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞股今天開盤後暴跌。圖為南韓外匯交易室。美聯社

亞股今天開盤後暴跌，日、韓股市盤初重挫超過6%，帶動整個亞洲市場出現更廣泛的拋售潮，原因是美伊衝突導致原油價格飆漲，自2022年以來首次突破每桶100美元。

日經225指數盤初暴跌6.54%，重挫3,637點，跌破53,000點大關，為2月6日以來首見；東證指數（TOPIX）下跌5.27%。

南韓方面，KOSPI指數挫跌超過7%，並觸發KOSPI 200期貨的暫停交易機制，暫停程式化的交易賣單。上周三，KOSPI指數暴跌逾12%，創下單日最大跌幅時，也曾啟動熔斷機制。

澳洲標普ASX 200指數盤初下跌3.68%。

油價方面，布蘭特原油期貨飆升16.1%，至每桶107.61美元，開盤時一度衝上每桶111.04美元；西德州中級原油（WTI）期貨上漲近17.7%，報每桶107.02美元。

這波油價飆升，是因為包括科威特、伊朗與阿聯等中東主要產油國，在荷姆茲海峽關閉後紛紛削減石油產量。

不過，美國總統川普在社群平台Truth Social發文表示，為了摧毀伊朗的核威脅，「短期油價上漲」只是「非常小的代價」。

川普還補充說：「只有傻瓜才會有不同看法！」

美股期貨同樣因油價飆升而下跌，道瓊指數期貨下跌超過00點，跌幅約1.77%；標普500期貨下跌1.78%；那斯達克100期貨則重挫2.1%。

不可想像場景成真：荷莫茲海峽仍遭封鎖 台灣面臨油氣高漲高風險

中東油輪運輸已近乎停滯，石油分析師認為絕不可能發生的末日場景，如今正在發生。

油價開盤就暴漲20% 月底直衝150美元？引爆通膨連鎖效應令人頭皮發麻

兩大國際原油期貨指標今天一開盤就暴漲20%，雙雙衝上每桶111美元。巴克萊分析師說，每桶100美元左右的油價可能會在短期內推高美國整體通膨率，長期影響則取決於高油價維持多久；高盛分析師警告，若無法解決荷莫茲海峽原油運輸受擾問題，本月底前油價就會漲至每桶150美元。

國際油價飆破每桶100美元近4年首見！川普強硬表態了

紐約時報報導，伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價8日晚間勁揚，國際指標布倫特原油（Brent Crude）近4年以來首度衝破每桶100美元，反映市場對能源供應受阻的憂慮加劇。美國總統川普8日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

隨著更多中東主要產油國加入減產行列、荷莫茲海峽幾乎全面關閉，加上美國揚言要加劇這場已經顛覆能源市場的戰事，能源市場陷入動盪，油價飆破每桶110美元。這引發市場擔憂能源價格高漲可能急遽減緩美國經濟成長，美股期貨在本周開盤前大跌。道瓊工業指數上周剛創下近一年來最大單周跌幅。

本周開盤前 五件國際事不可不知

國際油價今天（周一）飆升至每桶 110 美元以上，越來越多主要產油國採取減產措施，關鍵航道也幾乎完全封鎖，美國揚言進一步投入這場已顛覆能源市場的衝突，更雪上加霜。

憂五角大廈協議 OpenAI主管辭職

美國人工智慧（ＡＩ）公司OpenAI二月底與美國國防部達成新協議，同意將其ＡＩ模型部署到五角大廈機密雲端網路。OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基七日宣布辭職，原因是對該協議抱持擔憂，指稱公司並未充分評估。

