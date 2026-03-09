日韓股暴跌超過6%！日經225開盤狂瀉逾3,600點 韓股觸發暫停交易

亞股今天開盤後暴跌，日、韓股市盤初重挫超過6%，帶動整個亞洲市場出現更廣泛的拋售潮，原因是美伊衝突導致原油價格飆漲，自2022年以來首次突破每桶100美元。

日經225指數盤初暴跌6.54%，重挫3,637點，跌破53,000點大關，為2月6日以來首見；東證指數（TOPIX）下跌5.27%。

南韓方面，KOSPI指數挫跌超過7%，並觸發KOSPI 200期貨的暫停交易機制，暫停程式化的交易賣單。上周三，KOSPI指數暴跌逾12%，創下單日最大跌幅時，也曾啟動熔斷機制。

澳洲標普ASX 200指數盤初下跌3.68%。

油價方面，布蘭特原油期貨飆升16.1%，至每桶107.61美元，開盤時一度衝上每桶111.04美元；西德州中級原油（WTI）期貨上漲近17.7%，報每桶107.02美元。

這波油價飆升，是因為包括科威特、伊朗與阿聯等中東主要產油國，在荷姆茲海峽關閉後紛紛削減石油產量。

不過，美國總統川普在社群平台Truth Social發文表示，為了摧毀伊朗的核威脅，「短期油價上漲」只是「非常小的代價」。

川普還補充說：「只有傻瓜才會有不同看法！」

美股期貨同樣因油價飆升而下跌，道瓊指數期貨下跌超過00點，跌幅約1.77%；標普500期貨下跌1.78%；那斯達克100期貨則重挫2.1%。