國際油價飆破每桶100美元近4年首見 川普：世界和平的極小代價

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

國際油價飆破每桶100美元近4年首見！川普強硬表態了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普7日於空軍一號。法新社
紐約時報報導，伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價8日晚間勁揚，國際指標布倫特原油（Brent Crude）近4年以來首度衝破每桶100美元，反映市場對能源供應受阻的憂慮加劇。美國總統川普8日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

根據路透，布倫特原油大漲17%，至每桶108.73美元，先前一周已累計飆升28%；美國原油價格則上漲19%，至每桶108.33美元。

川普在真實社群發文表示：「短期油價上漲，一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落。對美國乃至全世界的安全與和平而言，這只是極小的代價，只有蠢人才會有不同看法！」

位於伊朗南部的荷莫茲海峽幾乎封閉超過1周，導致波斯灣石油與天然氣外運受阻。由於全球約20%石油須經此通道運輸，市場擔心中東戰火將進一步衝擊能源供應。

紐約時報報導，伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價8日晚間勁揚，國際指標布倫特原油（Brent Crude）近4年以來首度衝破每桶100美元，反映市場對能源供應受阻的憂慮加劇。美國總統川普8日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

隨著更多中東主要產油國加入減產行列、荷莫茲海峽幾乎全面關閉，加上美國揚言要加劇這場已經顛覆能源市場的戰事，能源市場陷入動盪，油價飆破每桶110美元。這引發市場擔憂能源價格高漲可能急遽減緩美國經濟成長，美股期貨在本周開盤前大跌。道瓊工業指數上周剛創下近一年來最大單周跌幅。

本周開盤前 五件國際事不可不知

國際油價今天（周一）飆升至每桶 110 美元以上，越來越多主要產油國採取減產措施，關鍵航道也幾乎完全封鎖，美國揚言進一步投入這場已顛覆能源市場的衝突，更雪上加霜。

憂五角大廈協議 OpenAI主管辭職

美國人工智慧（ＡＩ）公司OpenAI二月底與美國國防部達成新協議，同意將其ＡＩ模型部署到五角大廈機密雲端網路。OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基七日宣布辭職，原因是對該協議抱持擔憂，指稱公司並未充分評估。

兩AI巨頭翻臉 恐破壞安全運用共識

五角大廈近期要求自行掌控如何運用美國OpenAI和Anthropic公司的人工智慧（ＡＩ），談判結果是Anthropic失去與政府的業務，OpenAI取得新協議。華爾街日報七日報導，兩家同業結怨可能扭曲ＡＩ未來走向。

選擇權市場風向明顯變了 國際油價衝向120美元

全球能源供應震撼加劇，阿聯與科威特已開始減產石油，伊朗持續打擊中東鄰國石油設施，美國總統川普暗示攻擊範圍可能擴及所有潛在領導人與煉油廠及發電廠，都可能持續推升油價，選擇權市場風向已經明顯轉變，認為油價會漲到100美元的買權交易也益發活絡，連120美元的買權都出現買盤。

