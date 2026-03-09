聽新聞
伊朗危機持續 國際油價漲破每桶100美元…逾3年半首見
伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價超過3年半以來首次漲破每桶100美元。
美聯社報導，國際指標布倫特原油（Brent Crude）在芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange）恢復交易不久後，每桶報價來到101.19美元，較6日收盤價92.69美元上漲9.2%。
美國西德州中級原油（West Texas Intermediate）每桶約為107.06美元，較6日收盤的90.90美元大漲16.2%。
