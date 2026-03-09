伊朗危機持續 國際油價漲破每桶100美元…逾3年半首見

全球能源供應震撼加劇，阿聯與科威特已開始減產石油，伊朗持續打擊中東鄰國石油設施，美國總統川普暗示攻擊範圍可能擴及所有潛在領導人與煉油廠及發電廠，都可能持續推升油價，選擇權市場風向已經明顯轉變，認為油價會漲到100美元的買權交易也益發活絡，連120美元的買權都出現買盤。

