選擇權市場風向明顯變了 國際油價衝向120美元

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
全球能源供應震撼加劇。 路透

全球能源供應震撼加劇，阿聯與科威特已開始減產石油伊朗持續打擊中東鄰國石油設施，美國總統川普暗示攻擊範圍可能擴及所有潛在領導人與煉油廠及發電廠，都可能持續推升油價，選擇權市場風向已經明顯轉變，認為油價會漲到100美元的買權交易也益發活絡，連120美元的買權都出現買盤。

在荷莫茲海峽幾近關閉而無法出口、加上國內儲油槽愈來愈滿，石油輸出國組織（OPEC）第五大石油出口國科威特7日表示，已減少石油與煉油品產量，7日開始每日減產10萬桶，並對石油及煉油品銷售宣布「不可抗力」，之後是否逐步減產要看貯油水位與荷莫茲海峽狀態而定。

阿聯的阿布達比國營石油公司（ADNOC）同日也表示，陸上產油量維持正常，但「正積極控管離岸產油水準，以應貯油需要」。阿聯利用油管繞過荷莫茲海峽，每日輸油150萬桶，以維持出口，並利用國際貯存設施儲油，以確保對國際市場油供。

此前，伊拉克已因為貯油槽接近滿檔，停止部分油田生產，卡達也關閉全球最大液化天然氣（LNG）廠，分析師預期沙烏地阿拉伯近期也可能減產。波灣各國中止石油出口量最高可能達到每日1.4億桶，相當於全球1.4天的需求。

同時，中東戰火未息，伊朗7日繼續攻擊阿聯、科威特、沙國及巴林等波灣鄰國的油田、海水淡化廠及大學建築物等目標。川普6日表示，美國將考慮打擊之前未被列為目標的伊朗地區與人員，暗示將瞄準所有潛在領導人，以色列則說，可能攻擊煉油廠和發電廠等目標。

最新發展將使石油供給更趨緊俏，分析師已廣泛預期國際油價本周將衝破每桶100美元，120美元油價的買權也出現買盤，顯示一些投資人認為戰爭可能持續超過數周。摩根大通指出，「市場正在從單純地反應地緣風險，轉為實際的營運干擾，因為煉油廠關閉，以及出口受限，已開始傷害煉油及中東油供流動」。

Rystad能源公司美國商務團隊主管薩曼表示，「戰爭會結束，但波灣各油田若要復產，需要數天、數周或數月不等」，一些能源設施已受損，需要時間修復，因此油價仍需一段時間才能恢復戰前水準。

伊朗 石油 海水淡化廠

