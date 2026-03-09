韓搶救生育率 從財務下手 地方政府、企業祭育兒與學費補貼

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓地方政府正積極提高出生率並振興地方，方法包含提供生育補助與大學學費補貼。

南韓鄰近北韓邊境的華川郡，藉由吸引全國各地的年輕移民，成功使當地生育率攀抵該國平均的1.5倍。該郡女性生育率為1.21，在該國名列前茅，也遠高於2025年全國平均的0.8。

華川郡政府的政策旨在支持育兒和教育，主要特點是為在當地出生並就讀大學的子女提供財務支援，只要父母在該郡住滿三年，政府就會全額負擔大學學費，並提供多達416美元（約1.3萬新台幣）的租金補助；若錄取海外名校，還提供旅費與生活費補助。另外，郡政府也興建住宅供育兒家庭居住，並打造教育中心協助考生準備應考。

華川郡人口約2.3萬，由於人口老化且產業不足，被中央政府列為面臨消滅風險的地區。如今，隨著國內外考察團與研究團體相繼造訪，「華川模式」正逐漸被南韓其他地方政府、甚至海外地區採納。

韓企也憂慮出生率下滑，營造業富榮集團（Booyoung Group）從2024年起，員工每生一胎可獲1億韓元，促使更多員工生兒育女，至今共發出134億韓元的補貼。其他公司也採行類似的財務獎助措施。

最新官方數據顯示，南韓生育率已連續第二年回升。去年總生育率（TFR）升至0.8，高於2024年的0.75與2023年歷史低點0.72，優於政府原先預估，但仍遠低於維持人口穩定所需的2.1。

2025年南韓新生兒25.45萬，年增6.8%，為2021年以來最高。統計廳官員表示，增長主因是疫情後結婚人數反彈，加上社會對生育觀感改善。同時，對非婚生育的態度略為鬆動，2024年非婚生子女占比升至5.8%，高於前一年的4.7%。

生育補助 地方政府 生育率

