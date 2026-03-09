快訊

美關稅退稅 最快4月底啟動 惟企業是否真能拿回這筆錢仍有變數

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國政府關稅退稅流程，最快可能4月底啟動，但企業是否真能拿回這筆錢，仍有變數。（路透）

美國海關表示，目前無法遵循法院下令停止計算川普緊急關稅的命令，但正著手開發一套處理關稅退稅的新系統，預估45天內可上線，讓退稅程序更簡化。這代表美國政府的關稅退稅流程，最快可能4月底啟動，但企業是否真能拿回這筆錢，恐怕還在未定之天。

彭博資訊報導，美國國際貿易法院上周下令海關與邊境保護局（CBP），停止在進口商的海關文件中計算川普徵收的緊急關稅，以簡化未來的退稅流程，並質問最高法院2月就已裁定這些關稅非法，CBP為何至今沒有停止相關操作。

CBP貿易計畫執行主任羅德（Brandon Lord）在呈交法院的文件寫道，該部門自動化系統無法自動剔除相關項目。他說，截至3月4日，共有33萬多家進口商向CBP提交5,300萬筆報關單，進口商共支付的關稅達1,660億美元，在現行系統下，退還稅款將需要440萬個工時，「CBP不可能調度所有人員改為處理退稅，否則其他功能與職責將受到嚴重影響」。國際貿易法院法官伊頓（Richard Eaton）於是宣布暫緩要求啟動退還關稅的程序。

依規定，進口美國的貨物最初繳納的關稅，常需314天才會完成最終核定，之後還有90天的退款寬限期；即使法律程序完成，進口商至少仍需數月才能收到退款。

最高法院2月20日已判決，川普去年援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球開徵關稅之舉違法，但川普當局預料將提出上訴，也將設法用其他管道，繼續課徵關稅。

白宮國家經濟會議主席哈塞特上周向CNBC暗示，在退稅問題方面，聯邦政府可能不會扮演主動角色，建議小型商家「密切關注大公司就此展開的訴訟」，顯然是想利用曠日持久的訴訟來拖延。

專精貿易訴訟的盛德律師事務所律師墨菲認為，繳納IEEPA關稅的公司有權獲得退稅，但「退款如何生效及運作卻沒人知道，簡直荒謬」。

