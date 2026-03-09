美國通膨數據分歧 Fed 挑戰大

美國本周將公布2月消費者物價指數、及聯準會（Fed）偏好的通膨指標1月個人消費支出（PCE）平減指數，卻可能顯示相悖的通膨發展，在中東衝突推升油價之際，增添Fed的決策挑戰。

美國勞工部勞動統計局（BLS）11日將會發布2月CPI報告，預估年升率將維持在2.4%，月升幅也保持在0.3%，但核心CPI月升幅度將縮小到0.2%，暗示在本月的伊朗衝突導致油價暴漲前，物價壓力減輕，反映中古車、服飾以及租金等成本趨緩。

不過，商務部經濟分析局（BEA）13日將公布的1月PCE報告，預料將顯示通膨依然頑固，PCE平減指數年升率預估將保持在3%，核心PCE平減指數年升率則將提高到3.1%，反映企業常在1月調漲價格，以及醫療保健成本升高。

讓Fed更頭痛的是，在美國與以色列2月28日攻擊伊朗、導致伊朗攻擊中東鄰國作為反擊後，國際油價已飆漲，並帶動美國汽油價格漲至川普擔任美國總統的新高水準。

美國預定同日公布的去年第4季國內生產毛額（GDP）修正值，則預估將顯示成長率維持在1.4%，但因為財政支出的修正較難預測，因而難以評估對成長的拖累程度，提高了不確定性。