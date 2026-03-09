快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

艱難克韓！中華隊員相擁流下英雄淚  陳傑憲：下次戰南韓我們不再害怕

聽新聞
0:00 / 0:00

美國通膨數據分歧 Fed 挑戰大

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國本周將公布2月消費者物價指數、及聯準會（Fed）偏好的通膨指標1月個人消費支出（PCE）平減指數，卻可能顯示相悖的通膨發展，在中東衝突推升油價之際，增添Fed的決策挑戰。

美國勞工部勞動統計局（BLS）11日將會發布2月CPI報告，預估年升率將維持在2.4%，月升幅也保持在0.3%，但核心CPI月升幅度將縮小到0.2%，暗示在本月的伊朗衝突導致油價暴漲前，物價壓力減輕，反映中古車、服飾以及租金等成本趨緩。

不過，商務部經濟分析局（BEA）13日將公布的1月PCE報告，預料將顯示通膨依然頑固，PCE平減指數年升率預估將保持在3%，核心PCE平減指數年升率則將提高到3.1%，反映企業常在1月調漲價格，以及醫療保健成本升高。

讓Fed更頭痛的是，在美國與以色列2月28日攻擊伊朗、導致伊朗攻擊中東鄰國作為反擊後，國際油價已飆漲，並帶動美國汽油價格漲至川普擔任美國總統的新高水準。

美國預定同日公布的去年第4季國內生產毛額（GDP）修正值，則預估將顯示成長率維持在1.4%，但因為財政支出的修正較難預測，因而難以評估對成長的拖累程度，提高了不確定性。

通膨 國際油價 以色列

延伸閱讀

中東衝突短期內可能難解 留意未來一周美股四大觀察變數

費半暴跌 台積ADR重挫…本周聚焦中東戰事發展、能源供應衝擊

油價震撼 傷害美就業市場

華南呂仁傑 盯中東變局

相關新聞

國際油價飆破每桶100美元近4年首見！川普強硬表態了

紐約時報報導，伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價8日晚間勁揚，國際指標布倫特原油（Brent Crude）近4年以來首度衝破每桶100美元，反映市場對能源供應受阻的憂慮加劇。美國總統川普8日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

憂五角大廈協議 OpenAI主管辭職

美國人工智慧（ＡＩ）公司OpenAI二月底與美國國防部達成新協議，同意將其ＡＩ模型部署到五角大廈機密雲端網路。OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基七日宣布辭職，原因是對該協議抱持擔憂，指稱公司並未充分評估。

兩AI巨頭翻臉 恐破壞安全運用共識

五角大廈近期要求自行掌控如何運用美國OpenAI和Anthropic公司的人工智慧（ＡＩ），談判結果是Anthropic失去與政府的業務，OpenAI取得新協議。華爾街日報七日報導，兩家同業結怨可能扭曲ＡＩ未來走向。

選擇權市場風向明顯變了 國際油價衝向120美元

全球能源供應震撼加劇，阿聯與科威特已開始減產石油，伊朗持續打擊中東鄰國石油設施，美國總統川普暗示攻擊範圍可能擴及所有潛在領導人與煉油廠及發電廠，都可能持續推升油價，選擇權市場風向已經明顯轉變，認為油價會漲到100美元的買權交易也益發活絡，連120美元的買權都出現買盤。

川普說詞反覆 投資人茫然 專家提醒對中東供油過度樂觀

美國與以色列攻擊伊朗後的逾一周以來，美國總統川普對這場戰爭的說法已不斷改變，顯示川普政府對這場戰事沒有流程，沒有地面作戰規劃，沒有考慮餘波效應，戰爭結束後的情勢仍在未定之天，讓投資人無所適從。

中東戰火 快時尚出貨卡關 急跳腳

中東戰火幾乎癱瘓荷莫茲海峽和波斯灣空域，影響的不只是能源貿易，連快時尚產業也未能倖免。在印度和孟加拉、巴基斯坦等生產重鎮的服飾產品，全都卡在當地機場和倉庫內運不出去，Zara母公司印地紡等主要服飾生產商急得直跳腳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。