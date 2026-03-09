中東戰火 快時尚出貨卡關 急跳腳

中東戰火幾乎癱瘓荷莫茲海峽和波斯灣空域，影響的不只是能源貿易，連快時尚產業也未能倖免。在印度和孟加拉、巴基斯坦等生產重鎮的服飾產品，全都卡在當地機場和倉庫內運不出去，Zara母公司印地紡等主要服飾生產商急得直跳腳。

路透報導，南亞的貨物大多仰賴中東地區的航空公司運送，業者表示，孟加拉的空運逾半透過波斯灣，印度則有約41%貨物，其中阿聯酋（Emirates）和卡達航空是最主要的空運業者。

由於運能大幅減少，運價隨之飆升。孟買皮衣製造商Kira Leder表示，太多班機取消，現在從孟買到奧地利的空運費用比之前暴增一倍。

H&M、Primark和M&S等西方快時尚業者表示，他們的貨物大多透過海運運輸。

孟加拉產業工會總裁哈騰表示，貨機因中東空域關閉而停飛，已對空運造成莫大干擾，如果荷莫茲海峽也持續關閉，勢必連海運價格也會繼續暴衝，「另一場重大危機可能就在眼前。」