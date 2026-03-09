聽新聞
歷史經驗顯示 美換夏令時間 股市隔日下挫
美國8日啟動日光節約時間，撥快時鐘一小時，9日起美股開盤所對應的台灣時間，將從晚間10時30分變成9時30分。研究發現，在啟動日光節約時間後，股市常在隔天下挫，原因是美國民眾睡眠少了一小時，引發焦慮情緒。
統計顯示，1998年來，在日光節約時間啟動隔天的周一交易日，美股平均下跌約0.3%，表現遠不如其他日子的平均上漲0.03%。先前的「在股市裡失眠」報告涵蓋了1997年之前的數據，也證實日光節約時間帶來的這個不尋常現象。
股市表現一天落後0.33個百分點，看似沒什麼大不了，實則影響很大。先前研究顯示，在1990年代末期，日光節約時間效應，暗示紐約證交所、美國證券交易所（AMEX）、那斯達克交易所一天將損失310億美元。鑒於目前股市市值遠高於還高，經換算後，當前市值損失可能超過2,000億美元。
