川普說詞反覆 投資人茫然 專家提醒對中東供油過度樂觀

美國與以色列攻擊伊朗後的逾一周以來，美國總統川普對這場戰爭的說法已不斷改變，顯示川普政府對這場戰事沒有流程，沒有地面作戰規劃，沒有考慮餘波效應，戰爭結束後的情勢仍在未定之天，讓投資人無所適從。

專家也提醒，股債投資人對中東供油看法依然過度樂觀，還沒準備因應「真正的震撼」。

川普在剛發動攻擊時，曾預測攻擊行動很快就會結束，目標是摧毀伊朗製造核武的能力，並呼籲伊朗人民起義推翻神學政權，「當我們結束後，由你們接管政府」。他幾天後又說美國應該介入遴選伊朗新任最高領導人，上周五又變成伊朗政權必須「無條件投降」。

他表示，「除了無條件投降之外」沒有其他構想，使藉由外交努力讓他下台階的可能性縮小，且使美國可能陷入為伊朗「建國」的工作。

美國與以色列的空襲行動的確重創伊朗，但也造成連鎖效應，船隻已實質無法通過荷莫茲海峽，國際油、氣價格飆漲。

分析師表示，美國在伊朗的目標尚不明朗，使美軍2003年以來規模最大的中東軍事集結，增添了不確定性，這帶來重大風險。專家指出，在荷莫茲海峽實質封閉後，復航難度更高，因為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的砲艇和無人機仍有能力騷擾行經該海峽的商船，若要恢復航行，需要大幅提振船商與船東信心。

川普政府已宣布規模200億美元的海事再保計畫，希望緩解波灣石油貿易壓力，也承諾將以美軍護航油輪，但這將使美軍面臨力量分散、縮小防空覆蓋範圍等風險，徒增遭伊朗攻擊的威脅。

白宮否認川普正在改變戰爭的目的，表示「無條件投降」是指川普認定伊朗不再對美國構成威脅。

歐亞集團資深分析家布魯表示，「川普想要一個更能合作的政府，但沒人考慮過要怎麼實現，也沒有人真正想到實際情況是這種可能性已經減弱，而伊斯蘭共和國政權可能存續。」

川普這場豪賭也產生重大的政治影響，威脅共和黨在11月國會期中選戰的選情。共和黨已經因為忙於因應民眾的負擔能力問題，而開戰以來汽油價格已大幅上漲。