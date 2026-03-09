快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國與以色列攻擊伊朗後的逾一周以來，美國總統川普對這場戰爭的說法已不斷改變，顯示川普政府對這場戰事沒有流程。 歐新社
美國與以色列攻擊伊朗後的逾一周以來，美國總統川普對這場戰爭的說法已不斷改變，顯示川普政府對這場戰事沒有流程。 歐新社

美國與以色列攻擊伊朗後的逾一周以來，美國總統川普對這場戰爭的說法已不斷改變，顯示川普政府對這場戰事沒有流程，沒有地面作戰規劃，沒有考慮餘波效應，戰爭結束後的情勢仍在未定之天，讓投資人無所適從。

專家也提醒，股債投資人對中東供油看法依然過度樂觀，還沒準備因應「真正的震撼」。

川普在剛發動攻擊時，曾預測攻擊行動很快就會結束，目標是摧毀伊朗製造核武的能力，並呼籲伊朗人民起義推翻神學政權，「當我們結束後，由你們接管政府」。他幾天後又說美國應該介入遴選伊朗新任最高領導人，上周五又變成伊朗政權必須「無條件投降」。

他表示，「除了無條件投降之外」沒有其他構想，使藉由外交努力讓他下台階的可能性縮小，且使美國可能陷入為伊朗「建國」的工作。

美國與以色列的空襲行動的確重創伊朗，但也造成連鎖效應，船隻已實質無法通過荷莫茲海峽，國際油、氣價格飆漲。

分析師表示，美國在伊朗的目標尚不明朗，使美軍2003年以來規模最大的中東軍事集結，增添了不確定性，這帶來重大風險。專家指出，在荷莫茲海峽實質封閉後，復航難度更高，因為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的砲艇和無人機仍有能力騷擾行經該海峽的商船，若要恢復航行，需要大幅提振船商與船東信心。

川普政府已宣布規模200億美元的海事再保計畫，希望緩解波灣石油貿易壓力，也承諾將以美軍護航油輪，但這將使美軍面臨力量分散、縮小防空覆蓋範圍等風險，徒增遭伊朗攻擊的威脅。

白宮否認川普正在改變戰爭的目的，表示「無條件投降」是指川普認定伊朗不再對美國構成威脅。

歐亞集團資深分析家布魯表示，「川普想要一個更能合作的政府，但沒人考慮過要怎麼實現，也沒有人真正想到實際情況是這種可能性已經減弱，而伊斯蘭共和國政權可能存續。」

川普這場豪賭也產生重大的政治影響，威脅共和黨在11月國會期中選戰的選情。共和黨已經因為忙於因應民眾的負擔能力問題，而開戰以來汽油價格已大幅上漲。

伊朗總統致歉鄰國收回、拒投降 川普：炸到沒人能和解

貿然出兵缺戰略 白宮忙為攻伊找理由

美伊戰爭滿一周！川普速戰速決夢碎 未來4種情境發展一次看

重新定義「無條件投降」？川普：打到伊朗無法再戰也算

國際油價飆破每桶100美元近4年首見！川普強硬表態了

紐約時報報導，伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價8日晚間勁揚，國際指標布倫特原油（Brent Crude）近4年以來首度衝破每桶100美元，反映市場對能源供應受阻的憂慮加劇。美國總統川普8日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

憂五角大廈協議 OpenAI主管辭職

美國人工智慧（ＡＩ）公司OpenAI二月底與美國國防部達成新協議，同意將其ＡＩ模型部署到五角大廈機密雲端網路。OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基七日宣布辭職，原因是對該協議抱持擔憂，指稱公司並未充分評估。

兩AI巨頭翻臉 恐破壞安全運用共識

五角大廈近期要求自行掌控如何運用美國OpenAI和Anthropic公司的人工智慧（ＡＩ），談判結果是Anthropic失去與政府的業務，OpenAI取得新協議。華爾街日報七日報導，兩家同業結怨可能扭曲ＡＩ未來走向。

選擇權市場風向明顯變了 國際油價衝向120美元

全球能源供應震撼加劇，阿聯與科威特已開始減產石油，伊朗持續打擊中東鄰國石油設施，美國總統川普暗示攻擊範圍可能擴及所有潛在領導人與煉油廠及發電廠，都可能持續推升油價，選擇權市場風向已經明顯轉變，認為油價會漲到100美元的買權交易也益發活絡，連120美元的買權都出現買盤。

川普說詞反覆 投資人茫然 專家提醒對中東供油過度樂觀

美國與以色列攻擊伊朗後的逾一周以來，美國總統川普對這場戰爭的說法已不斷改變，顯示川普政府對這場戰事沒有流程，沒有地面作戰規劃，沒有考慮餘波效應，戰爭結束後的情勢仍在未定之天，讓投資人無所適從。

中東戰火 快時尚出貨卡關 急跳腳

中東戰火幾乎癱瘓荷莫茲海峽和波斯灣空域，影響的不只是能源貿易，連快時尚產業也未能倖免。在印度和孟加拉、巴基斯坦等生產重鎮的服飾產品，全都卡在當地機場和倉庫內運不出去，Zara母公司印地紡等主要服飾生產商急得直跳腳。

