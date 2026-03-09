OpenAI 機器人部門主管請辭 與美國防部合作惹議

人工智慧（AI）巨頭OpenAI機器人部門主管卡林諾斯基（Caitlin Kalinowski）7日請辭，顯示該公司與美國五角大廈達成協議、引發監控民眾與開發自動化武器等重大疑慮的爭議愈演愈烈。

彭博資訊報導，卡林諾斯基在X貼文說，「這並非容易的決定」，「AI在國家安全扮演重要角色，但在缺乏司法監督下監視美國民眾、以及未經人類批准下，讓武器具有自主殺傷能力，都是本該進行更充分討論的界線」。

此前，AI新創公司Anthropic與美國國防部的合作破裂，因該公司不願自家技術被用於大規模監控美國民眾、或開發全自動化武器，之後OpenAI在2月底與五角大廈簽署協議，也因此面臨來自員工與用戶的反彈。

許多OpenAI員工公開批評自家公司與五角大廈的合作。OpenAI研究科學家麥克勞林（Aidan McLaughlin）在X寫道：「我個人認為，這筆交易並不值得。」另一名員工向CNN表示，許多同事「真的很尊敬」Anthropic拒絕與五角大廈合作。

協議公布後，大量用戶轉向Anthropic開發的Claude，並在社群媒體上批評OpenAI執行長奧特曼的決定。Reddit上也出現大量貼文，呼籲用戶「停用ChatGPT」。