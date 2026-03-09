快訊

OpenAI 機器人部門主管請辭 與美國防部合作惹議

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

人工智慧（AI）巨頭OpenAI機器人部門主管卡林諾斯基（Caitlin Kalinowski）7日請辭，顯示該公司與美國五角大廈達成協議、引發監控民眾與開發自動化武器等重大疑慮的爭議愈演愈烈。

彭博資訊報導，卡林諾斯基在X貼文說，「這並非容易的決定」，「AI在國家安全扮演重要角色，但在缺乏司法監督下監視美國民眾、以及未經人類批准下，讓武器具有自主殺傷能力，都是本該進行更充分討論的界線」。

此前，AI新創公司Anthropic與美國國防部的合作破裂，因該公司不願自家技術被用於大規模監控美國民眾、或開發全自動化武器，之後OpenAI在2月底與五角大廈簽署協議，也因此面臨來自員工與用戶的反彈。

許多OpenAI員工公開批評自家公司與五角大廈的合作。OpenAI研究科學家麥克勞林（Aidan McLaughlin）在X寫道：「我個人認為，這筆交易並不值得。」另一名員工向CNN表示，許多同事「真的很尊敬」Anthropic拒絕與五角大廈合作。

協議公布後，大量用戶轉向Anthropic開發的Claude，並在社群媒體上批評OpenAI執行長奧特曼的決定。Reddit上也出現大量貼文，呼籲用戶「停用ChatGPT」。

奧特曼 國家安全 CNN

相關新聞

國際油價飆破每桶100美元近4年首見！川普強硬表態了

紐約時報報導，伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價8日晚間勁揚，國際指標布倫特原油（Brent Crude）近4年以來首度衝破每桶100美元，反映市場對能源供應受阻的憂慮加劇。美國總統川普8日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

憂五角大廈協議 OpenAI主管辭職

美國人工智慧（ＡＩ）公司OpenAI二月底與美國國防部達成新協議，同意將其ＡＩ模型部署到五角大廈機密雲端網路。OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基七日宣布辭職，原因是對該協議抱持擔憂，指稱公司並未充分評估。

兩AI巨頭翻臉 恐破壞安全運用共識

五角大廈近期要求自行掌控如何運用美國OpenAI和Anthropic公司的人工智慧（ＡＩ），談判結果是Anthropic失去與政府的業務，OpenAI取得新協議。華爾街日報七日報導，兩家同業結怨可能扭曲ＡＩ未來走向。

選擇權市場風向明顯變了 國際油價衝向120美元

全球能源供應震撼加劇，阿聯與科威特已開始減產石油，伊朗持續打擊中東鄰國石油設施，美國總統川普暗示攻擊範圍可能擴及所有潛在領導人與煉油廠及發電廠，都可能持續推升油價，選擇權市場風向已經明顯轉變，認為油價會漲到100美元的買權交易也益發活絡，連120美元的買權都出現買盤。

川普說詞反覆 投資人茫然 專家提醒對中東供油過度樂觀

美國與以色列攻擊伊朗後的逾一周以來，美國總統川普對這場戰爭的說法已不斷改變，顯示川普政府對這場戰事沒有流程，沒有地面作戰規劃，沒有考慮餘波效應，戰爭結束後的情勢仍在未定之天，讓投資人無所適從。

中東戰火 快時尚出貨卡關 急跳腳

中東戰火幾乎癱瘓荷莫茲海峽和波斯灣空域，影響的不只是能源貿易，連快時尚產業也未能倖免。在印度和孟加拉、巴基斯坦等生產重鎮的服飾產品，全都卡在當地機場和倉庫內運不出去，Zara母公司印地紡等主要服飾生產商急得直跳腳。

