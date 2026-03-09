聽新聞
接洽 JDI 赴美設先進面板廠
日媒報導，日本當局正接洽日本顯示器公司（JDI），打算在美國營運先進面板廠，價值估計約為130億美元，作為日本對美國5,500億美元投資方案的一環。
日本經濟產業大臣赤澤亮正6日在華府拜會美國商務部長盧特尼克。知情人士透露，兩人的會談將提到在美國建造由JDI營運的面板廠，作為日本5,500億美元投資案的一部分。
美國決策者擔心，在軍用領域仰賴陸製液晶顯示器。美國智庫保衛民主基金會（FDD）指出，「現代戰爭中，顯示器的重要性一如彈藥」，但要確保新廠的需求和獲利，仍面臨挑戰。
美日2月宣布首輪投資的三個項目，分別是天然氣發電廠、人造鑽石廠、原油出口碼頭，三者合計價值360億美元。美日領袖峰會預定3月19日登場，兩國正在協調其他項目，第二輪的可能投資選項包括核電廠、銅加工設施、資料中心的大型電池廠，也許會依據美國總統川普的喜好、獲利能力等因素，來縮小最終宣布的投資項目清單。
