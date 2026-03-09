三星工會啟動罷工投票 薪資談判三個月 無法縮減歧見

韓媒報導，南韓三星電子工會9日將啟動罷工授權投票，勞資緊張再度升溫。外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，從而衝擊南韓的記憶體與高頻寬記憶體（HBM）晶片產量。

朝鮮日報英文版8日報導，全球記憶體晶片生產龍頭三星電子的三大工會，將在9-18日進行全體會員的罷工授權投票。若投票獲半數通過並取得罷工權，將於4月23日在平澤廠舉行集會抗議，推動從5月21日-6月7日、為期18天的全面罷工。

在三星電子約13萬名員工中，這三大工會共代表約8.9萬人，若罷工成真，將是三星創立以來的第二次。

三星勞資對2026年的薪資談判破局，勞方要求公開超額獲利績效獎金（OPI）計算方式並取消上限，且提出調整後的底薪調升方案。資方則提出改善OPI計算方式，以及加薪、發放庫藏股、提供特別獎勵等方案，但談判三個月後，雙方在核心議題始終無法縮小分歧。

觀察人士表示，三星工會可能全面罷工，股東不安情緒持續升高。外界也擔心，三星生產中斷，可能拖累股價，因為即便是短暫的生產干擾，也可能衝擊產量並打擊投資人信心。

三星上次罷工雖未造成生產中斷，但部分觀點認為，這次可能不同，因工會人數大幅增加，且很多會員隸屬負責導體業務的裝置解決方案（DS）部門。業界尤其關注對HBM生產的影響，因三星近期開始量產並出貨HBM4，並為輝達（NVIDIA）下一代人工智慧（AI）加速器Vera Rubin生產相關產品。由於HBM生產通常需時數月，市場憂心全面罷工恐對生產排程與供應計畫帶來壓力。

時值南韓KOSPI指數因中東地緣政治緊張遭受重創，散戶對藍籌股相關的負面消息格外敏感。部分投資人也批評工會此舉時機不當；也有觀點認為，即使最終未真的爆發罷工，光是罷工可能發生的預期，就可能為股價增添波動。