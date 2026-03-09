日拚晶片銷售訂「八倍」目標 2040年前要衝上40兆日圓

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
日本政府計劃在2040年前，國產晶片的銷售額要衝上40兆日圓（2,535.3億美元）。（路透）
日本政府計劃在2040年前，國產晶片的銷售額要衝上40兆日圓（2,535.3億美元）。（路透）

日媒報導，日本政府計劃在2040年前，國產晶片的銷售額要衝上40兆日圓（2,535.3億美元），為2020年的八倍，以抓緊人工智慧（AI）與資料中心帶來的蓬勃商機。

由日相高市早苗主持的日本成長戰略本部，將舉行會議，公布官民「危機管理投資」計畫的路線圖草案，將把半導體銷售目標納入這份文件，而該文件將整合進今夏定案的成長戰略。

在2020年，日本國產半導體銷售額為5兆日圓。日本政府原先設定的目標是，2030年前相關銷售額要超過15兆日圓。

日本政府會優先支持作為實體AI（Physical AI）基礎的半導體，是日本具有競爭優勢的領域，實體AI可控制機器人等機械。該計畫規劃，日本在2040年於全球實體AI的占有率超過30%，規模與美國與中國大陸相當。

草案宣稱，日本將發展先進半導體的研發與設計重鎮，要以低廉成本，供應自駕車等應用所需的下一代半導體。當局也將支援業者，取得興建或擴建半導體廠房所需的工業用地，以及開發供水、供電等基礎設施

除了提供補助外，預料官員也將改革法規，本會期提交了日本工業競爭力法案的改革方案，將放寬工業用水限制，以吸引資料中心設置。

在前日相岸田文雄2021–2024年治理下，日本國內的半導體投資，以台積電在熊本設廠、Rapidus在北海道的投資為核心，來推動發展。在2024年11月，當局制定架構，矢言在七年內投資逾10兆日圓，強化AI與半導體產業。

日相高市早苗的政府將推出展望2040年的政策方案，使企業更容易制定投資計畫。高市預料將指示經濟財政大臣城內實等有關官員，凸顯官民投資的效應。

高市政府將制定17個戰略領域，包括AI、半導體、量子技術、造船、新藥研發、先進醫療照護，再將上述領域細分為61個產品與技術。

政府將為其中27項產品與技術制定發展路線圖，包括實體AI以及支撐其運作的半導體。其他領域還包括使用氨或氫燃料的下一代造船技術、生產過程大幅降低碳排的綠色鋼鐵、永久磁鐵，以及電玩遊戲。

