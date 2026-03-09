快訊

太平洋「聖嬰現象」蠢蠢欲動 農民生計、大宗商品走勢及防災規劃等受考驗

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
氣象學家預測，「聖嬰現象」有超過五成的機率將於今年稍晚重返太平洋。（美聯社）
氣象學家預測，「聖嬰現象」（El Niño）有超過五成的機率將於今年稍晚重返太平洋。而追蹤相關的變化至關重要，因為這會直接影響農民生計、大宗商品市場走勢以及防災機構的規劃等。

世界氣象組織（WMO）預測，今年5至7月發生聖嬰現象的機率為40%；而美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）認為同期發生的可能性僅25%，但於8至10月出現的機率達59%。

根據WMO的最新研究，最近一次發生於2023至2024年的聖嬰現象周期，助長全球平均氣溫創下新高紀錄。2025年聖嬰現象退場，理應緩解氣溫上升的趨勢，但全年仍寫下史上第三暖紀錄。過去三年全球平均溫度較工業化前水準高出攝氏1.5度，而2015至2025年期間，是有紀錄以來最溫暖的11年。

WMO上周警告，今年地表恐仍籠罩在異常高溫之下，並提醒由於「春季預測障礙」（spring predictability barrier），每年此時的預測準確度通常較低。澳洲氣象局也警告，表示「秋季後的預測仍高度不確定」。

聖嬰與反聖嬰的循環，自1960年代以來變得更加極端，科學家正持續分析氣候變遷是否干擾這些循環的測量方式及其影響。

WMO秘書長索羅（Celeste Saulo）強調，追蹤該循環的波動至關重要，因為這會直接影響農民、大宗商品交易商以及防災機構，「聖嬰與反聖嬰的季節性預測，有助於我們避免數百萬美元的經濟損失，對於農業、衛生、能源和水資源管理等氣候敏感產業而言，更是不可或缺的規劃工具。」

專家指出，不論是聖嬰或反聖嬰（La Niña）現象，對全球氣溫的影響不大且短暫，長期趨勢主要還是受人類排放的溫室氣體影響。過去30年來，地球大多處於相對較涼爽的反聖嬰時期，但氣溫仍加速上升。以去年為例，儘管反聖嬰現象較普遍，但氣溫卻是有史以來第三高，甚至比2023年前任何聖嬰現象時期都還熱。

但就算小小的升溫也恐帶來巨大影響。過去聖嬰現象發威時，曾使珊瑚礁大面積白化、非洲籠罩在大旱、南美卻捲入洪水中等天災。

