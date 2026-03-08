快訊

能源業主管與石油貿易商警告 百元油價指日可待

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
愈來愈多能源業主管與石油交易商警告，油價將衝到每桶100美元。美聯社
愈來愈多能源業主管與石油交易商警告，油價將衝到每桶100美元。美聯社

愈來愈多能源業主管與石油交易商警告，油價將在幾天之內就衝到每桶100美元。

荷莫茲海峽油運已幾乎完全停止，顯示能源市場原先認為最糟的腳本已經實現；波斯灣內已不見空油輪，迫使各國必須加速減產石油。

四大石油貿易商表示，油市對荷莫茲海峽關閉更久的可能衝擊，仍太過掉以輕心，並預測除非戰爭降溫，否則油價將在幾天之內衝到百元。

目前能源現貨市場已經出現吃緊信號，中東與亞洲煉油廠減產已使柴油及飛機燃料價格上漲。拉皮丹能源顧問集團總裁麥克納利表示，市場仍將隨著海峽關閉多久而調整。他指出，「一旦市場接受荷莫茲海峽將關閉數周，而非只是暫停，我們預料布蘭特油價將在未來幾天到幾周內衝破百元」。

美國汽油價格已經漲到川普就任以來未出現的水位；白宮雖一再嘗試安撫油市，但迄今仍屬徒勞。

對石油及天然氣交易商來說，關鍵問題是海峽油運何時恢復。目前戰爭仍在持續，海峽重開的希望渺茫。川普雖表示美國將提供保險服務，並派軍艦為油輪護航。但多位船東表示，與船員安全相比，保險只是次要；而且不清楚海軍護航能否確保大量油輪通過海峽。

高盛集團分析團隊6日也表示，高盛的油價預測有「很大的上調風險」；高盛表示，如果沒有解方出現，油價可能本周就衝破100美元。

柴油價格一周內已上漲逾50%，一些地區的飛機燃料價格也超過每桶200美元，歐洲天然氣價格大漲近三分之二。中國大陸已通知各大煉油廠停止出口汽油及柴油，其他一些亞洲國家亦然。

油輪 高盛 川普

相關新聞

睡不飽引發焦慮！日光節約時間啟動後隔天 美股常會下跌

美國3月8日凌晨啟動日光節約時間，民眾必須把時鐘撥快一個小時，也就是少了一小時的睡眠，而研究發現，股市通常在隔天會下挫，原因是睡眠受擾引發投資人的焦慮情緒。

能源業主管與石油貿易商警告 百元油價指日可待

愈來愈多能源業主管與石油交易商警告，油價將在幾天之內就衝到每桶100美元。

三星工會9日啟動罷工投票 市場憂：罷工恐影響HBM生產

韓媒報導，南韓三星電子工會9日將啟動罷工授權投票，勞資緊張再度升溫。外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響。

中東衝突短期內可能難解 留意未來一周美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅，甚至需留意川普政府引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），來實施威力比上述法條更強的限制進口、封鎖、禁運等措施的可能性。

費半暴跌 台積ADR重挫…本周聚焦中東戰事發展、能源供應衝擊

美國就業報告令人失望、油價飆升，加上中東戰爭恐將拖長，打擊6日的美國股市。甲骨文（Oracle）和 OpenAI取消在德州擴建人工智慧（AI）資料中心的計畫，半導體股聞聲重挫。

美伊戰爭進入第二周 油價會漲到什麼地步 緊盯五變數

油價6日漲破每桶90美元，反映美伊戰爭導致輸油要道荷莫茲海峽形同封鎖、沙烏地阿拉伯煉油廠停擺、卡達關閉世界最大液化天然氣（LNG）設施和伊拉克原油減產等因素。戰爭進入第二周，油價會漲到什麼地步，取決於五大變數。

