美國之音遭大裁減 聯邦法官判川普政府無權裁員

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國一位聯邦法官今天裁決，川普總統提名的美國國際媒體署代理執行長雷克並無法律權力向「美國之音」採取大規模裁員等措施，但雷克已說會提出上訴。

美聯社報導，雷克（Kari Lake）去年解僱「美國之音」（Voice of America）許多員工或終止合約後，這個國營的國際廣播機構目前僅以少數人員維持運作。

美國總統川普（Donald Trump）去年提名雷克領導美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media），該機構負責管理「美國之音」等國營媒體。

但雷克尚未獲得聯邦參議院的任命確認，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官藍柏斯（RoyceLamberth）指出，由於相關法律禁止不合規的政府任命，雷克無權採取前述裁員措施。

雷克則認為藍柏斯的裁決「荒唐」，還說會提出上訴。

提起訴訟的「美國之音」員工們透過聲明表示，他們對於該裁決感激至深，但仍在努力釐清這會對職涯陷入停擺的同事有何實質影響。

川普 美國 法官

相關新聞

睡不飽引發焦慮！日光節約時間啟動後隔天 美股常會下跌

美國3月8日凌晨啟動日光節約時間，民眾必須把時鐘撥快一個小時，也就是少了一小時的睡眠，而研究發現，股市通常在隔天會下挫，原因是睡眠受擾引發投資人的焦慮情緒。

能源業主管與石油貿易商警告 百元油價指日可待

愈來愈多能源業主管與石油交易商警告，油價將在幾天之內就衝到每桶100美元。

三星工會9日啟動罷工投票 市場憂：罷工恐影響HBM生產

韓媒報導，南韓三星電子工會9日將啟動罷工授權投票，勞資緊張再度升溫。外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響。

中東衝突短期內可能難解 留意未來一周美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅，甚至需留意川普政府引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），來實施威力比上述法條更強的限制進口、封鎖、禁運等措施的可能性。

費半暴跌 台積ADR重挫…本周聚焦中東戰事發展、能源供應衝擊

美國就業報告令人失望、油價飆升，加上中東戰爭恐將拖長，打擊6日的美國股市。甲骨文（Oracle）和 OpenAI取消在德州擴建人工智慧（AI）資料中心的計畫，半導體股聞聲重挫。

美伊戰爭進入第二周 油價會漲到什麼地步 緊盯五變數

油價6日漲破每桶90美元，反映美伊戰爭導致輸油要道荷莫茲海峽形同封鎖、沙烏地阿拉伯煉油廠停擺、卡達關閉世界最大液化天然氣（LNG）設施和伊拉克原油減產等因素。戰爭進入第二周，油價會漲到什麼地步，取決於五大變數。

