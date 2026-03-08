美國之音遭大裁減 聯邦法官判川普政府無權裁員

美國一位聯邦法官今天裁決，川普總統提名的美國國際媒體署代理執行長雷克並無法律權力向「美國之音」採取大規模裁員等措施，但雷克已說會提出上訴。

美聯社報導，雷克（Kari Lake）去年解僱「美國之音」（Voice of America）許多員工或終止合約後，這個國營的國際廣播機構目前僅以少數人員維持運作。

美國總統川普（Donald Trump）去年提名雷克領導美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media），該機構負責管理「美國之音」等國營媒體。

但雷克尚未獲得聯邦參議院的任命確認，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官藍柏斯（RoyceLamberth）指出，由於相關法律禁止不合規的政府任命，雷克無權採取前述裁員措施。

雷克則認為藍柏斯的裁決「荒唐」，還說會提出上訴。

提起訴訟的「美國之音」員工們透過聲明表示，他們對於該裁決感激至深，但仍在努力釐清這會對職涯陷入停擺的同事有何實質影響。