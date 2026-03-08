聽新聞
0:00 / 0:00
美國之音遭大裁減 聯邦法官判川普政府無權裁員
美國一位聯邦法官今天裁決，川普總統提名的美國國際媒體署代理執行長雷克並無法律權力向「美國之音」採取大規模裁員等措施，但雷克已說會提出上訴。
美聯社報導，雷克（Kari Lake）去年解僱「美國之音」（Voice of America）許多員工或終止合約後，這個國營的國際廣播機構目前僅以少數人員維持運作。
美國總統川普（Donald Trump）去年提名雷克領導美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media），該機構負責管理「美國之音」等國營媒體。
但雷克尚未獲得聯邦參議院的任命確認，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官藍柏斯（RoyceLamberth）指出，由於相關法律禁止不合規的政府任命，雷克無權採取前述裁員措施。
雷克則認為藍柏斯的裁決「荒唐」，還說會提出上訴。
提起訴訟的「美國之音」員工們透過聲明表示，他們對於該裁決感激至深，但仍在努力釐清這會對職涯陷入停擺的同事有何實質影響。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。