睡不飽引發焦慮！日光節約時間啟動後隔天 美股常會下跌

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
研究發現，日光節約時間啟動帶來的焦慮情緒，可能導致美股下跌。美聯社
研究發現，日光節約時間啟動帶來的焦慮情緒，可能導致美股下跌。美聯社

美國3月8日凌晨啟動日光節約時間，民眾必須把時鐘撥快一個小時，也就是少了一小時的睡眠，而研究發現，股市通常在隔天會下挫，原因是睡眠受擾引發投資人的焦慮情緒

自1998年來，夏令時間啟動隔天的周一交易日，美股平均下跌約0.3%，遠低於其他日子的平均上漲0.03%。

MarketWatch財經專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）表示，他選擇聚焦於1998年後的數據，因為先前的研究，主要是一份「在股市裡失眠」的報告，已涵蓋1997年之前，並證實了日光節約時間帶來的不尋常現象。

一天落後33個基點，看似沒什麼大不了，實則影響很大。根據先前的研究，在1990年代末期，日光節約時間效應，暗示紐約證交所、美國證券交易所（AMEX）、那斯達克交易所一天將損失310億美元。鑒於目前股市市值遠比當時還高，換算後當前市值損失會超過2,000億美元。

這種不尋常的現象經首度公開後，在後續年份依然持續發酵。事實上，相對於1997年之前，1998年來日光節約時間效應的影響程度，變得更大。

這與較常見的情況恰好相反。幾年前，喬治城大學學者連恩（David McLean）與波士頓學院學者龐提夫（Jeffrey Pontiff）計算發現，當一項股市策略發表在學術期刊之後，其獲利能力平均下降58%。

研究並未建議依據夏令時間帶來的不尋常現象，制定交易策略，而是告訴人們，小小的情緒變化，也能為資產組合帶來莫大影響。人們可能以為，自己在調整資產組合時，能保持全然理性，但非常有可能其實是受心情左右。

研究顯示，睡眠受擾可能引發焦慮、更難解決問題，以及做成理性決定。投資人可能因為睡眠模式受到擾亂，在後續的交易日偏好較安全的投資，並規避風險，導致股市挫跌。

研究人員說，雖然時間調整事前就知道，但後果卻無法預知。

在投資領域，對抗焦慮的方法，是建立一套明確的交易策略，清楚制定如何以及何時調整投資組合。當事先擬定策略，而不是對某個外部事件臨時做出反應，情緒就不會影響決策。

投資人 情緒 睡眠

