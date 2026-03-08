快訊

中資企業涉壓低椰子收購價壟斷市場 泰調查15家公司

中央社／ 曼谷8日專電

泰國當局正對15家中資企業及其10名泰國掛名股東進行調查，商業發展局表示，這些業者涉嫌串謀及從事不正當交易行為，其中包括壓低收購椰子價格，並試圖壟斷泰國椰子買賣市場

泰國公共電視台（Thai PBS）7日報導，泰國商業發展局局長彭朋（Poonpong Naiyanapakorn）表示，該部門已與網路犯罪調查局、反洗錢辦公室、稅務局和農業部門召開緊急會議，討論香水椰子（Nam Hom）價格暴跌問題。

報導指出，當局正對15家中資企業及其10名泰國掛名股東進行調查，這15家公司在泰國股東的協助下，控制泰國椰子買賣市場，並能左右價格，而泰國椰農幾乎沒有議價能力，也難以盈利。

泰國公共電視台報導，儘管椰子產量過剩、中國從泰國進口的椰子數量減少，及來自其他出口國的競爭都導致椰子價格暴跌，但彭朋指出，中資經營的貿易公司互相串謀，導致該問題更為複雜。

這些公司參與椰子生產和貿易等環節，從租地種植椰子、向農民收購椰子，到包裝並出口至中國。

根據統計，泰國擁有200多間椰子包裝廠，但只有73家主動向農業局註冊。去年中國從泰國進口椰子的比例從62%下降至48%。

目前商業發展局已將初步調查結果提交給特別調查局，以便進行更深入調查，打擊不公平貿易行為。

相關新聞

睡不飽引發焦慮！日光節約時間啟動後隔天 美股常會下跌

美國3月8日凌晨啟動日光節約時間，民眾必須把時鐘撥快一個小時，也就是少了一小時的睡眠，而研究發現，股市通常在隔天會下挫，原因是睡眠受擾引發投資人的焦慮情緒。

三星工會9日啟動罷工投票 市場憂：罷工恐影響HBM生產

韓媒報導，南韓三星電子工會9日將啟動罷工授權投票，勞資緊張再度升溫。外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響。

中東衝突短期內可能難解 留意未來一周美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅，甚至需留意川普政府引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），來實施威力比上述法條更強的限制進口、封鎖、禁運等措施的可能性。

費半暴跌 台積ADR重挫…本周聚焦中東戰事發展、能源供應衝擊

美國就業報告令人失望、油價飆升，加上中東戰爭恐將拖長，打擊6日的美國股市。甲骨文（Oracle）和 OpenAI取消在德州擴建人工智慧（AI）資料中心的計畫，半導體股聞聲重挫。

美伊戰爭進入第二周 油價會漲到什麼地步 緊盯五變數

油價6日漲破每桶90美元，反映美伊戰爭導致輸油要道荷莫茲海峽形同封鎖、沙烏地阿拉伯煉油廠停擺、卡達關閉世界最大液化天然氣（LNG）設施和伊拉克原油減產等因素。戰爭進入第二周，油價會漲到什麼地步，取決於五大變數。

專家估油價本周漲破100美元

國際油價6日飆漲至2023年以來新高，如今不少人預測不出幾天原油每桶價格就會漲到100美元。

