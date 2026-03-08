快訊

中東衝突短期內可能難解 留意未來一周美股四大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅，甚至需留意川普政府引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），來實施威力比上述法條更強的限制進口、封鎖、禁運等措施的可能性。

二是中東局勢與油價：中東衝突短期內可能難解，留意荷莫茲海峽通行狀況與油價變化的衝擊。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括去年第4季國內生產毛額（GDP）成長率修正值；3月密西根大學消費者信心指數初值； 2月消費者物價指數（CPI）、成屋銷售；1月JOLTs職位空缺、核心個人消費支出（PCE）、耐久財訂單、貿易收支、營建許可、新屋開工等。

四是企業財報：未來一周要公布的企業財報包括甲骨文、慧與企業、Adobe、Kohl's、Dollar General等。

富蘭克林投顧指出，雖川普關稅不確定性仍存，但關稅範圍預計將收窄。此外，「大而美法案」刺激效果也將陸續在年內顯現，加上強勁人工智慧（AI）資本支出延續，美國經濟有望保持穩健。但中東局勢可能帶來干擾，若通貨膨脹因油價回升而遞延回落腳步，可能影響聯準會（Fed）利率決策，讓科技股表現更為顛簸。

不過，富蘭克林投顧指出，預期AI浪潮將延續，長遠來看科技股仍將維持多頭格局。資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議投資人多元布局掌握多元投資機會。

相關新聞

費半暴跌 台積ADR重挫…本周聚焦中東戰事發展、能源供應衝擊

美國就業報告令人失望、油價飆升，加上中東戰爭恐將拖長，打擊6日的美國股市。甲骨文（Oracle）和 OpenAI取消在德州擴建人工智慧（AI）資料中心的計畫，半導體股聞聲重挫。

美伊戰爭進入第二周 油價會漲到什麼地步 緊盯五變數

油價6日漲破每桶90美元，反映美伊戰爭導致輸油要道荷莫茲海峽形同封鎖、沙烏地阿拉伯煉油廠停擺、卡達關閉世界最大液化天然氣（LNG）設施和伊拉克原油減產等因素。戰爭進入第二周，油價會漲到什麼地步，取決於五大變數。

專家估油價本周漲破100美元

國際油價6日飆漲至2023年以來新高，如今不少人預測不出幾天原油每桶價格就會漲到100美元。

Anthropic預警AI恐搶走飯碗 五職業當心將受影響

在多家企業陸續基於人工智慧（AI）為由裁員之際，Anthropic旗下經濟學家指出，AI在顛覆勞動市場方面的影響力才剛開始。

貝萊德私募基金贖回設限 旗下旗艦級商品將申請比率限制在5%

投資人對於規模達2兆美元私募信貸市場焦慮加深，導致贖回需求大增。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）6日表示，在旗下一檔旗艦級私募信貸基金面臨贖回潮後，已決定限制投資人贖回在這檔基金的資金。

